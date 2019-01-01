Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 вересня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00Бригадас. Шистів – повністюс. Боричів – повністюс. Новосілки1 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 197с.Михлин 09:00-17:00 ПОСП "ім.Шевченка"-фермаГорохівський районний відділ освіти - школас.Михлин : вул.Шкільна2. с.Борочиче09:00-17:00ФОП Прокопчук М.С.-магазинТзОВ Горохів-насіння - СтоловаТзОВ Горохів-насіння-Конторас. Борочичі:вул. Шевченка,вул. Польовавул.Кінна3 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 124смт.Сенкевичівка 09:00-17:00 Сенкевичівське СТ –Магазин, Магазин №9Дім молитвисмт. Сенкевичівка:вул. Лесі Українки,вул. Луцькавул. Будки,вул. ЛуцькаІваничівський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-10кв Л-46-03 10:00 – 17:00 с.Колона Волиця Жашковичі Клопочин вул.Володимирська2 ПЛ-04кв Л-1 від КТП-182 09:30 – 16:30 с.Заболотці вул Садова3 КТП-129 10:00 – 17:00 ФГ-АРК с.Верхнів вул.Хутірська Центральна 1-8Камінь-Каширський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0,4кВ Л-1 ЩТП-221 10:00 – 17:00 ПП Шворак Н.М. с. Карпилівка, вул.Польова, вул. Незалежності.2. ПЛ-0,4кВ Л-01-03 (ТП-39, 188, 163, 373) 09:30 – 16:00 Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення, Лісництво, Будинок культури, Сільська рада, Церква, ПП Заєць Л.І., ССТ Полиці (магазин), ПП Логвинюк Р.В., ПП Іляшик В.С., МПП «Верхи». с.Верхи.3. ПЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-216 09:00 – 17:00 м. Камінь – Каширський, вул. Пушкіна, вул. Свердлова, пров. Сверлова, пров. Пушкіна.4. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-36 10:00 – 14:00 ПП Должко В.С. с. Гута Камінська, вул. Л.Українки.Ківерцівський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4кВ КТП-1448:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 ПЛ-0,4кВ КТП-3769:00-17:00КТП-376ВАТ НАСК `Оранта`Управління фінансів Ківерцівськоі РДАФОП Коваленко Алла ІванівнаФОП Марчук Юрій РомановичФОП Цюпа Галина АнтонівнаФОП Матвіюк Лілія ДмитрівнаФОП Котович Ірина ВікторівнаФОП Дейна Альона СтепанівнаФОП Міщук Микола СергійовичФОП Лотоцька Клавдія МиколаївнаФОП Цюпа Володимир ЄвгеновичФОП Гезун Лариса ОлексіївнаФОП Гнатюк Ірина ВалерієвнаБурда Лариса МиколаївнДП"Луцький КХП №2" Держрезерву України"ФОП Фокіна Євгенія Іванівна.Козлинець А.М.ФОП Мосійчук Роман СергійовичПАТ КБ "Приватбанк"ТзОВ "ТД "АВАНТА"Ківерцівське ОПГХ КТП-376пров.Привокзальний,буд.3а,вул.Соборності,23. ПЛ-0,4кВ КТП-3008:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-300 с.ДерноДім молитви ПЛ-0,4кВ КТП-300. с.Дерно Вул.Дачна, Залізнична, Воз'єднання4. ПЛ-0,4кВ КТП-3008:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-470 с.ХолоневичіСільська рада с.ХолоневичіЦуманське споживче товариствоФОП Філюк Олександр ВасильовичКП`Конвалія` Цуманська районна лікарня №2 ПЛ-0,4кВ КТП-470 с.Холоневичі.вул.Центральна5 ПЛ-0,4кВ КТП-408:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-40ФОП Батицька Людмила МиколаївнаСвято-Різдво-Христова громада УУПЦ ПЛ-0,4кВ КТП-40 с.Веснянкавул.Дачна, вул.Лісна1.ПС №35 «Мясокомбінат»ПЛ – 10 кВ Л.97-01 Л.97-02,9:00-17:00СФГ "Ковчег",ТзОВ „Інтерекопаливо”ТзОВ"УКРДОРС,КПП „Добробут”ТзОВ „ВДТ-К”МП ПМКс.Зелена, вул.Люблинецька,1с.Зелена, вул.Люблинецька,7смт.Люблинець, вул. Заводська,5б,урочище „Зелена”смт.Люблинець, вул. Заводська,3,м.Ковель, Володимирська,1542.ПЛ-0,4кВ КТП №56 Л.1, Л.29:00-17:00 ФАПЦеркваКлубДКУ с. Гончий брід с. Гончий Брід, с. ДроздніВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1.КТП-351 09:00 – 17:00 ПАТ "Укртелеком", Милушівське СТ. с. Одеради вул. Торчинська2. КТП-234 09:00 – 17:00 ПСП "Агротехсервіс" (Бригада №2 КЗС)3. ЗТП-443 09:00 – 16:30 ФОП Дорощук В.Ф., Волинський обласний центр з гідрометеорології, ФОП Коханюк С.А., ТзОВ "ГОР-АГРО", Свято-Михайлівська рел.громада УПЦ КП с.Підгайці, ТзОВ "ВОЛМЕТ ПЛЮС"1 пл 10 л26-01 від лвн 236 09:00 – 17:00 с. Залісся, Вільшанка, Кошари2 ктп 298 09:00 – 17:00 с ОстрівяВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-10 кВ Л-29-04 від ЛР-67 10:00-17:00 Школа, церква, клуб, ФАП, БСМЗ «Київстар», БСМЗ «МТС», Маневицьке споживче товариство магазин с. Граддя2 ПЛ-0,4 кВ від КТП 446 10:00-17:00 с. Кукли1. 09:00-17:00Селищна радам.Нововолинськвул.Стуса, 1вул.Східна, 7-23, 10-28вул.Вишневавул.Макаровавул.Пархоменка, 18-26вул.Мічуріна, 1-7, 2-4, 19Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-728 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,89 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.Кременець15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичіс.Вишенькис.Носачевичіс.Вишеньки16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичіс.Єлизаветинс.Носачевичі с.Олешковичіс.Єлизаветинс.НосачевичіВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВКТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик вул.Володимирська2 ПЛ-0,4 кВКТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів3 ПЛ-0,4 кВКТП-219 09:00-16:30 с.Селець