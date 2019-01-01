Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Бригада
с. Шистів – повністю
с. Боричів – повністю
с. Новосілки
Горохівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 197
с.Михлин 09:00-17:00 ПОСП "ім.Шевченка"-ферма
Горохівський районний відділ освіти - школа
с.Михлин : вул.Шкільна
2. с.Борочиче
09:00-17:00
ФОП Прокопчук М.С.-магазин
ТзОВ Горохів-насіння - Столова
ТзОВ Горохів-насіння-Контора
с. Борочичі:
вул. Шевченка,
вул. Польова
вул.Кінна
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 124
смт.Сенкевичівка 09:00-17:00 Сенкевичівське СТ –Магазин, Магазин №9
Дім молитви
смт. Сенкевичівка:
вул. Лесі Українки,
вул. Луцька
вул. Будки,
вул. Луцька
Іваничівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-10кв Л-46-03 10:00 – 17:00 с.Колона Волиця Жашковичі Клопочин вул.Володимирська
2 ПЛ-04кв Л-1 від КТП-182 09:30 – 16:30 с.Заболотці вул Садова
3 КТП-129 10:00 – 17:00 ФГ-АРК с.Верхнів вул.Хутірська Центральна 1-8
Камінь-Каширський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 ЩТП-221 10:00 – 17:00 ПП Шворак Н.М. с. Карпилівка, вул.Польова, вул. Незалежності.
2. ПЛ-0,4кВ Л-01-03 (ТП-39, 188, 163, 373) 09:30 – 16:00 Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення, Лісництво, Будинок культури, Сільська рада, Церква, ПП Заєць Л.І., ССТ Полиці (магазин), ПП Логвинюк Р.В., ПП Іляшик В.С., МПП «Верхи». с.Верхи.
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-216 09:00 – 17:00 м. Камінь – Каширський, вул. Пушкіна, вул. Свердлова, пров. Сверлова, пров. Пушкіна.
4. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-36 10:00 – 14:00 ПП Должко В.С. с. Гута Камінська, вул. Л.Українки.
Ківерцівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-376
9:00-17:00
КТП-376
ВАТ НАСК `Оранта`
Управління фінансів Ківерцівськоі РДА
ФОП Коваленко Алла Іванівна
ФОП Марчук Юрій Романович
ФОП Цюпа Галина Антонівна
ФОП Матвіюк Лілія Дмитрівна
ФОП Котович Ірина Вікторівна
ФОП Дейна Альона Степанівна
ФОП Міщук Микола Сергійович
ФОП Лотоцька Клавдія Миколаївна
ФОП Цюпа Володимир Євгенович
ФОП Гезун Лариса Олексіївна
ФОП Гнатюк Ірина Валерієвна
Бурда Лариса Миколаївн
ДП"Луцький КХП №2" Держрезерву України"
ФОП Фокіна Євгенія Іванівна.
Козлинець А.М.
ФОП Мосійчук Роман Сергійович
ПАТ КБ "Приватбанк"
ТзОВ "ТД "АВАНТА"
Ківерцівське ОПГХ КТП-376
пров.Привокзальний,буд.3а,вул.Соборності,2
3. ПЛ-0,4кВ КТП-300
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-300 с.Дерно
Дім молитви ПЛ-0,4кВ КТП-300. с.Дерно Вул.Дачна, Залізнична, Воз'єднання
4. ПЛ-0,4кВ КТП-300
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-470 с.Холоневичі
Сільська рада с.Холоневичі
Цуманське споживче товариство
ФОП Філюк Олександр Васильович
КП`Конвалія` Цуманська районна лікарня №2 ПЛ-0,4кВ КТП-470 с.Холоневичі.
вул.Центральна
5 ПЛ-0,4кВ КТП-40
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-40
ФОП Батицька Людмила Миколаївна
Свято-Різдво-Христова громада УУПЦ ПЛ-0,4кВ КТП-40 с.Веснянка
вул.Дачна, вул.Лісна
Ковельський район
1.
ПС №35 «Мясокомбінат»
ПЛ – 10 кВ Л.97-01 Л.97-02,
9:00-17:00
СФГ "Ковчег",
ТзОВ „Інтерекопаливо”
ТзОВ"УКРДОРС,
КПП „Добробут”
ТзОВ „ВДТ-К”
МП ПМК
с.Зелена, вул.Люблинецька,1
с.Зелена, вул.Люблинецька,7
смт.Люблинець, вул. Заводська,5б,
урочище „Зелена”
смт.Люблинець, вул. Заводська,3,
м.Ковель, Володимирська,154
2.
ПЛ-0,4кВ КТП №56 Л.1, Л.2
9:00-17:00 ФАП
Церква
Клуб
ДКУ с. Гончий брід с. Гончий Брід, с. Дроздні
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1.
КТП-351 09:00 – 17:00 ПАТ "Укртелеком", Милушівське СТ. с. Одеради вул. Торчинська
2. КТП-234 09:00 – 17:00 ПСП "Агротехсервіс" (Бригада №2 КЗС)
3. ЗТП-443 09:00 – 16:30 ФОП Дорощук В.Ф., Волинський обласний центр з гідрометеорології, ФОП Коханюк С.А., ТзОВ "ГОР-АГРО", Свято-Михайлівська рел.громада УПЦ КП с.Підгайці, ТзОВ "ВОЛМЕТ ПЛЮС"
Любомльський та Шацький райони
1 пл 10 л26-01 від лвн 236 09:00 – 17:00 с. Залісся, Вільшанка, Кошари
2 ктп 298 09:00 – 17:00 с Острівя
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ Л-29-04 від ЛР-67 10:00-17:00 Школа, церква, клуб, ФАП, БСМЗ «Київстар», БСМЗ «МТС», Маневицьке споживче товариство магазин с. Граддя
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП 446 10:00-17:00 с. Кукли
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Селищна рада
м.Нововолинськ
вул.Стуса, 1
вул.Східна, 7-23, 10-28
вул.Вишнева
вул.Макарова
вул.Пархоменка, 18-26
вул.Мічуріна, 1-7, 2-4, 19
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-72
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі
с.Вишеньки
с.Носачевичі
с.Вишеньки
16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик вул.Володимирська
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-219 09:00-16:30 с.Селець
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Бригада
с. Шистів – повністю
с. Боричів – повністю
с. Новосілки
Горохівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 197
с.Михлин 09:00-17:00 ПОСП "ім.Шевченка"-ферма
Горохівський районний відділ освіти - школа
с.Михлин : вул.Шкільна
2. с.Борочиче
09:00-17:00
ФОП Прокопчук М.С.-магазин
ТзОВ Горохів-насіння - Столова
ТзОВ Горохів-насіння-Контора
с. Борочичі:
вул. Шевченка,
вул. Польова
вул.Кінна
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 124
смт.Сенкевичівка 09:00-17:00 Сенкевичівське СТ –Магазин, Магазин №9
Дім молитви
смт. Сенкевичівка:
вул. Лесі Українки,
вул. Луцька
вул. Будки,
вул. Луцька
Іваничівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-10кв Л-46-03 10:00 – 17:00 с.Колона Волиця Жашковичі Клопочин вул.Володимирська
2 ПЛ-04кв Л-1 від КТП-182 09:30 – 16:30 с.Заболотці вул Садова
3 КТП-129 10:00 – 17:00 ФГ-АРК с.Верхнів вул.Хутірська Центральна 1-8
Камінь-Каширський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 ЩТП-221 10:00 – 17:00 ПП Шворак Н.М. с. Карпилівка, вул.Польова, вул. Незалежності.
2. ПЛ-0,4кВ Л-01-03 (ТП-39, 188, 163, 373) 09:30 – 16:00 Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення, Лісництво, Будинок культури, Сільська рада, Церква, ПП Заєць Л.І., ССТ Полиці (магазин), ПП Логвинюк Р.В., ПП Іляшик В.С., МПП «Верхи». с.Верхи.
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-216 09:00 – 17:00 м. Камінь – Каширський, вул. Пушкіна, вул. Свердлова, пров. Сверлова, пров. Пушкіна.
4. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-36 10:00 – 14:00 ПП Должко В.С. с. Гута Камінська, вул. Л.Українки.
Ківерцівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-376
9:00-17:00
КТП-376
ВАТ НАСК `Оранта`
Управління фінансів Ківерцівськоі РДА
ФОП Коваленко Алла Іванівна
ФОП Марчук Юрій Романович
ФОП Цюпа Галина Антонівна
ФОП Матвіюк Лілія Дмитрівна
ФОП Котович Ірина Вікторівна
ФОП Дейна Альона Степанівна
ФОП Міщук Микола Сергійович
ФОП Лотоцька Клавдія Миколаївна
ФОП Цюпа Володимир Євгенович
ФОП Гезун Лариса Олексіївна
ФОП Гнатюк Ірина Валерієвна
Бурда Лариса Миколаївн
ДП"Луцький КХП №2" Держрезерву України"
ФОП Фокіна Євгенія Іванівна.
Козлинець А.М.
ФОП Мосійчук Роман Сергійович
ПАТ КБ "Приватбанк"
ТзОВ "ТД "АВАНТА"
Ківерцівське ОПГХ КТП-376
пров.Привокзальний,буд.3а,вул.Соборності,2
3. ПЛ-0,4кВ КТП-300
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-300 с.Дерно
Дім молитви ПЛ-0,4кВ КТП-300. с.Дерно Вул.Дачна, Залізнична, Воз'єднання
4. ПЛ-0,4кВ КТП-300
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-470 с.Холоневичі
Сільська рада с.Холоневичі
Цуманське споживче товариство
ФОП Філюк Олександр Васильович
КП`Конвалія` Цуманська районна лікарня №2 ПЛ-0,4кВ КТП-470 с.Холоневичі.
вул.Центральна
5 ПЛ-0,4кВ КТП-40
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-40
ФОП Батицька Людмила Миколаївна
Свято-Різдво-Христова громада УУПЦ ПЛ-0,4кВ КТП-40 с.Веснянка
вул.Дачна, вул.Лісна
Ковельський район
1.
ПС №35 «Мясокомбінат»
ПЛ – 10 кВ Л.97-01 Л.97-02,
9:00-17:00
СФГ "Ковчег",
ТзОВ „Інтерекопаливо”
ТзОВ"УКРДОРС,
КПП „Добробут”
ТзОВ „ВДТ-К”
МП ПМК
с.Зелена, вул.Люблинецька,1
с.Зелена, вул.Люблинецька,7
смт.Люблинець, вул. Заводська,5б,
урочище „Зелена”
смт.Люблинець, вул. Заводська,3,
м.Ковель, Володимирська,154
2.
ПЛ-0,4кВ КТП №56 Л.1, Л.2
9:00-17:00 ФАП
Церква
Клуб
ДКУ с. Гончий брід с. Гончий Брід, с. Дроздні
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1.
КТП-351 09:00 – 17:00 ПАТ "Укртелеком", Милушівське СТ. с. Одеради вул. Торчинська
2. КТП-234 09:00 – 17:00 ПСП "Агротехсервіс" (Бригада №2 КЗС)
3. ЗТП-443 09:00 – 16:30 ФОП Дорощук В.Ф., Волинський обласний центр з гідрометеорології, ФОП Коханюк С.А., ТзОВ "ГОР-АГРО", Свято-Михайлівська рел.громада УПЦ КП с.Підгайці, ТзОВ "ВОЛМЕТ ПЛЮС"
Любомльський та Шацький райони
1 пл 10 л26-01 від лвн 236 09:00 – 17:00 с. Залісся, Вільшанка, Кошари
2 ктп 298 09:00 – 17:00 с Острівя
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ Л-29-04 від ЛР-67 10:00-17:00 Школа, церква, клуб, ФАП, БСМЗ «Київстар», БСМЗ «МТС», Маневицьке споживче товариство магазин с. Граддя
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП 446 10:00-17:00 с. Кукли
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Селищна рада
м.Нововолинськ
вул.Стуса, 1
вул.Східна, 7-23, 10-28
вул.Вишнева
вул.Макарова
вул.Пархоменка, 18-26
вул.Мічуріна, 1-7, 2-4, 19
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-72
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі
с.Вишеньки
с.Носачевичі
с.Вишеньки
16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик вул.Володимирська
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-219 09:00-16:30 с.Селець
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