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Небезпечні знайомства у соцмережах: у луцькому парку до неповнолітньої «по-дорослому» чіплявся молодик

Небезпечні знайомства у соцмережах: у луцькому парку до неповнолітньої «по-дорослому» чіплявся молодик
У Луцьку до неповнолітньої дівчини чіплявся у парку хлопець, який змушував її торкатись геніталій.

Так, в неділю, 15 вересня, до поліції звернулась 16-річна дівчина з Ратнівського району, - пише газета Волинь-нова.

Дівчина повідомила, що познайомилась у соціальній мережі з хлопцем, далі вони вирішили зустрітись у Луцьку і погуляти парком.

"У зеленій зоні парубок почав чіплятись до неї, зокрема, намагався змусити торкатись його статевого органу та й сам пробував розпускати руки", - пише видання.

Дівчина відштовхнула зловмисника та втекла. Усі наявні дані вона згодом передала працівникам поліції.


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Теги: Луцьк, неповнолітня, парк
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