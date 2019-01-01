Небезпечні знайомства у соцмережах: у луцькому парку до неповнолітньої «по-дорослому» чіплявся молодик





Так, в неділю, 15 вересня, до поліції звернулась 16-річна дівчина з Ратнівського району, - пише газета



Дівчина повідомила, що познайомилась у соціальній мережі з хлопцем, далі вони вирішили зустрітись у Луцьку і погуляти парком.



"У зеленій зоні парубок почав чіплятись до неї, зокрема, намагався змусити торкатись його статевого органу та й сам пробував розпускати руки", - пише видання.



Дівчина відштовхнула зловмисника та втекла. Усі наявні дані вона згодом передала працівникам поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку до неповнолітньої дівчини чіплявся у парку хлопець, який змушував її торкатись геніталій.Так, в неділю, 15 вересня, до поліції звернулась 16-річна дівчина з Ратнівського району, - пише газета Волинь-нова Дівчина повідомила, що познайомилась у соціальній мережі з хлопцем, далі вони вирішили зустрітись у Луцьку і погуляти парком."У зеленій зоні парубок почав чіплятись до неї, зокрема, намагався змусити торкатись його статевого органу та й сам пробував розпускати руки", - пише видання.Дівчина відштовхнула зловмисника та втекла. Усі наявні дані вона згодом передала працівникам поліції.

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