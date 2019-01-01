Небезпечні знайомства у соцмережах: у луцькому парку до неповнолітньої «по-дорослому» чіплявся молодик
Сьогодні, 15:13
У Луцьку до неповнолітньої дівчини чіплявся у парку хлопець, який змушував її торкатись геніталій.
Так, в неділю, 15 вересня, до поліції звернулась 16-річна дівчина з Ратнівського району, - пише газета Волинь-нова.
Дівчина повідомила, що познайомилась у соціальній мережі з хлопцем, далі вони вирішили зустрітись у Луцьку і погуляти парком.
"У зеленій зоні парубок почав чіплятись до неї, зокрема, намагався змусити торкатись його статевого органу та й сам пробував розпускати руки", - пише видання.
Дівчина відштовхнула зловмисника та втекла. Усі наявні дані вона згодом передала працівникам поліції.
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Так, в неділю, 15 вересня, до поліції звернулась 16-річна дівчина з Ратнівського району, - пише газета Волинь-нова.
Дівчина повідомила, що познайомилась у соціальній мережі з хлопцем, далі вони вирішили зустрітись у Луцьку і погуляти парком.
"У зеленій зоні парубок почав чіплятись до неї, зокрема, намагався змусити торкатись його статевого органу та й сам пробував розпускати руки", - пише видання.
Дівчина відштовхнула зловмисника та втекла. Усі наявні дані вона згодом передала працівникам поліції.
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