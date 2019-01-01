Волинянка вкрала у жінки в магазині телефон
Сьогодні, 15:47
У Ковелі жінка поцупила мобільний телефон.
У п’ятницю, 13 вересня, за допомогою до поліції звернулася 36-річна жінка, - пише ГУНП у Волинській області.
Заявниця повідомила, що на вулиці Олени Пчілки у Ковелі в приміщенні магазину викрали її мобільний телефон «Xiaomi».
Сума завданих матеріальних збитків становить 7,5 тис. грн.
Поліцейські встановили причетність до крадіжки 42-річну жительку Ковельського району. Телефон вилучили та повернули власниці.
За цим фактом слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
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У п’ятницю, 13 вересня, за допомогою до поліції звернулася 36-річна жінка, - пише ГУНП у Волинській області.
Заявниця повідомила, що на вулиці Олени Пчілки у Ковелі в приміщенні магазину викрали її мобільний телефон «Xiaomi».
Сума завданих матеріальних збитків становить 7,5 тис. грн.
Поліцейські встановили причетність до крадіжки 42-річну жительку Ковельського району. Телефон вилучили та повернули власниці.
За цим фактом слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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