Волинянка вкрала у жінки в магазині телефон

У Ковелі жінка поцупила мобільний телефон.У п’ятницю, 13 вересня, за допомогою до поліції звернулася 36-річна жінка, - пише ГУНП у Волинській області.Заявниця повідомила, що на вулиці Олени Пчілки у Ковелі в приміщенні магазину викрали її мобільний телефон «Xiaomi».Сума завданих матеріальних збитків становить 7,5 тис. грн.Поліцейські встановили причетність до крадіжки 42-річну жительку Ковельського району. Телефон вилучили та повернули власниці.За цим фактом слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.