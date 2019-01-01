Поліцейські викрили 65-річну лучанку-злодійку

Лучанка поцупила велосипед у жінки.Так, 15 вересня, до поліції звернулася 41-річна жителька обласного центру із заявою про те, що на вулиці Весела у одному із сіл Любомльського району у неї викрали велосипед, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що крадіжку скоїла 65-річна лучанка. Велосипед вилучили та повернули власниці.За цим фактом слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.