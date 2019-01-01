Поліцейські викрили 65-річну лучанку-злодійку
Сьогодні, 20:32
Лучанка поцупила велосипед у жінки.
Так, 15 вересня, до поліції звернулася 41-річна жителька обласного центру із заявою про те, що на вулиці Весела у одному із сіл Любомльського району у неї викрали велосипед, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїла 65-річна лучанка. Велосипед вилучили та повернули власниці.
За цим фактом слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
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Так, 15 вересня, до поліції звернулася 41-річна жителька обласного центру із заявою про те, що на вулиці Весела у одному із сіл Любомльського району у неї викрали велосипед, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїла 65-річна лучанка. Велосипед вилучили та повернули власниці.
За цим фактом слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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