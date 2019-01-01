вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Перебувають на вістрі боротьби за правду»: у луцькому соборі молилися за загиблих журналістів

«Перебувають на вістрі боротьби за правду»: у луцькому соборі молилися за загиблих журналістів
З нагоди чергової річниці вбивства відомого українського громадського діяча та журналіста Григорія Гонгадзе в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці відправили заупокійну літію.

Про це інформує пресслужба Волинської єпархії.

Богослужіння, яке пройшло з ініціативи Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України та з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла, очолив голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрей Віталій Собко. Також пом'янули усіх спочилих волинських журналістів.

Звертаючись до учасників молитви, о. Віталій нагадав слова з Нагірної проповіді Спасителя: «Блаженні, гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне». На думку душпастиря, проголошене стосується й тих журналістів, які, перебуваючи на вістрі боротьби за правду, справедливість і мораль, зазнають переслідувань з боку сильних світу цього, що грішать.

Священник побажав місцевим працівникам пера брати приклад зі своїх достойних попередників у звершенні важливої для суспільства місії.

«Перебувають на вістрі боротьби за правду»: у луцькому соборі молилися за загиблих журналістів
«Перебувають на вістрі боротьби за правду»: у луцькому соборі молилися за загиблих журналістів
«Перебувають на вістрі боротьби за правду»: у луцькому соборі молилися за загиблих журналістів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: загиблі журналісти, молитва, луцький храм
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 16:34
У Луцьку очікують дощ і сильний вітер
Сьогодні, 16:25
«Перебувають на вістрі боротьби за правду»: у луцькому соборі молилися за загиблих журналістів
Сьогодні, 16:09
Школі під Луцьком купили новий автобус. ФОТО
Сьогодні, 15:59
Волинянка вкрала у жінки в магазині телефон
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
У луцькому соборі молитимуться за загиблих журналістів У луцькому соборі молитимуться за загиблих журналістів
13 вересень, 15:29
У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО
11 вересень, 17:12
У селах на Волині – церковні конфлікти У селах на Волині – церковні конфлікти
14 серпень, 18:00
Митрополит з Константинополя помолився за загиблих Героїв-волинян у Гаразджі. ФОТО Митрополит з Константинополя помолився за загиблих Героїв-волинян у Гаразджі. ФОТО
16 червень, 15:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подружжя залишило бізнес у Луцьку, аби створити на хуторі ферму і розвивати екотуризм. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
 0
Викрадення старовинної ікони з волинського храму: слідчі відкрили «кримінал»
Сьогодні, 16:38
 0
Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 16:34
 0
У Луцьку очікують дощ і сильний вітер
Сьогодні, 16:25
 0
«Перебувають на вістрі боротьби за правду»: у луцькому соборі молилися за загиблих журналістів
Сьогодні, 16:09
 0
Медіа
відео
1/8
﻿