«Перебувають на вістрі боротьби за правду»: у луцькому соборі молилися за загиблих журналістів
Сьогодні, 16:09
З нагоди чергової річниці вбивства відомого українського громадського діяча та журналіста Григорія Гонгадзе в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці відправили заупокійну літію.
Про це інформує пресслужба Волинської єпархії.
Богослужіння, яке пройшло з ініціативи Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України та з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла, очолив голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрей Віталій Собко. Також пом'янули усіх спочилих волинських журналістів.
Звертаючись до учасників молитви, о. Віталій нагадав слова з Нагірної проповіді Спасителя: «Блаженні, гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне». На думку душпастиря, проголошене стосується й тих журналістів, які, перебуваючи на вістрі боротьби за правду, справедливість і мораль, зазнають переслідувань з боку сильних світу цього, що грішать.
Священник побажав місцевим працівникам пера брати приклад зі своїх достойних попередників у звершенні важливої для суспільства місії.
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Про це інформує пресслужба Волинської єпархії.
Богослужіння, яке пройшло з ініціативи Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України та з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла, очолив голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрей Віталій Собко. Також пом'янули усіх спочилих волинських журналістів.
Звертаючись до учасників молитви, о. Віталій нагадав слова з Нагірної проповіді Спасителя: «Блаженні, гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне». На думку душпастиря, проголошене стосується й тих журналістів, які, перебуваючи на вістрі боротьби за правду, справедливість і мораль, зазнають переслідувань з боку сильних світу цього, що грішать.
Священник побажав місцевим працівникам пера брати приклад зі своїх достойних попередників у звершенні важливої для суспільства місії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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