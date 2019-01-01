«Перебувають на вістрі боротьби за правду»: у луцькому соборі молилися за загиблих журналістів

Григорія Гонгадзе в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці відправили заупокійну літію.



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Богослужіння, яке пройшло з ініціативи Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України та з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла, очолив голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрей Віталій Собко. Також пом'янули усіх спочилих волинських журналістів.



Звертаючись до учасників молитви, о. Віталій нагадав слова з Нагірної проповіді Спасителя: «Блаженні, гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне». На думку душпастиря, проголошене стосується й тих журналістів, які, перебуваючи на вістрі боротьби за правду, справедливість і мораль, зазнають переслідувань з боку сильних світу цього, що грішать.



Священник побажав місцевим працівникам пера брати приклад зі своїх достойних попередників у звершенні важливої для суспільства місії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди чергової річниці вбивства відомого українського громадського діяча та журналістав луцькому кафедральному соборі Святої Трійці відправили заупокійну літію.Про це інформує пресслужба Волинської єпархії. Богослужіння, яке пройшло з ініціативи Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України та з благословіння митрополита Луцького і Волинського, очолив голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрей. Також пом'янули усіх спочилих волинських журналістів.Звертаючись до учасників молитви, о. Віталій нагадав слова з Нагірної проповіді Спасителя: «Блаженні, гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне». На думку душпастиря, проголошене стосується й тих журналістів, які, перебуваючи на вістрі боротьби за правду, справедливість і мораль, зазнають переслідувань з боку сильних світу цього, що грішать.Священник побажав місцевим працівникам пера брати приклад зі своїх достойних попередників у звершенні важливої для суспільства місії.

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