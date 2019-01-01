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У Луцьку очікують дощ і сильний вітер

У Луцьку очікують дощ і сильний вітер
На Волині 17 вересня очікують дощі та пориви вітру.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Так, у Луцьку 17 вересня буде мінлива хмарність, а вночі пройде невеликий дощ, вдень - без опадів. Вітер - західний, 7-12 м/с, вдень пориви вітру будуть до 15-20 м/с. Температура вночі 7-9º, вдень 16-18º.

"Волинська область. Мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10º, вдень 14-19º", - йдеться у повідомлені.


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Теги: Луцьк, вітер, дощ
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