Викрадення старовинної ікони з волинського храму: слідчі відкрили «кримінал»

За фактом викрадення старовинної ікони з храму у селі Четвертні Маневицького району відкрили кримінальне провадження.Про це написав на сторінці у Facebook депутат Волинської обласної ради9 вересня внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 КК України щодо викрадення з приміщення храму Преображення Господнього, що в селі Четвертня Маневицького району, ікони "Почаївська ікона Богородиці".Те, що ікона зникла,, ще 20 серпня під час виїзного засідання в село Четвертня з метою звірки майна храму, яке має історичну цінність.22 серпня представники Четвертянської громади звернулись із відповідною заявою про внесення цього факту в ЄРДР до маневицької поліції та прокуратури.