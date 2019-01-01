вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Викрадення старовинної ікони з волинського храму: слідчі відкрили «кримінал»

Викрадення старовинної ікони з волинського храму: слідчі відкрили «кримінал»
За фактом викрадення старовинної ікони з храму у селі Четвертні Маневицького району відкрили кримінальне провадження.

Про це написав на сторінці у Facebook депутат Волинської обласної ради Олександр Пирожик.

9 вересня внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 КК України щодо викрадення з приміщення храму Преображення Господнього, що в селі Четвертня Маневицького району, ікони "Почаївська ікона Богородиці".

Те, що ікона зникла, виявила комплексна інвентаризаційна комісія, створена за розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації, ще 20 серпня під час виїзного засідання в село Четвертня з метою звірки майна храму, яке має історичну цінність.

22 серпня представники Четвертянської громади звернулись із відповідною заявою про внесення цього факту в ЄРДР до маневицької поліції та прокуратури.

Викрадення старовинної ікони з волинського храму: слідчі відкрили «кримінал»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: викрадення ікони, волинська громада, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Подружжя залишило бізнес у Луцьку, аби створити на хуторі ферму і розвивати екотуризм. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
Викрадення старовинної ікони з волинського храму: слідчі відкрили «кримінал»
Сьогодні, 16:38
Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 16:34
У Луцьку очікують дощ і сильний вітер
Сьогодні, 16:25
«Перебувають на вістрі боротьби за правду»: у луцькому соборі молилися за загиблих журналістів
Сьогодні, 16:09
Схожі новини
На Волині затримали наркодилера На Волині затримали наркодилера
12 вересень, 06:29
Зловмисники підірвали банкомат і вкрали гроші. ФОТО Зловмисники підірвали банкомат і вкрали гроші. ФОТО
30 серпень, 04:08
За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька
18 серпень, 10:36
Луцькі поліцейські зловили наркодилера-оптовика. ФОТО Луцькі поліцейські зловили наркодилера-оптовика. ФОТО
17 серпень, 18:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подружжя залишило бізнес у Луцьку, аби створити на хуторі ферму і розвивати екотуризм. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
 0
Викрадення старовинної ікони з волинського храму: слідчі відкрили «кримінал»
Сьогодні, 16:38
 0
Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 16:34
 0
У Луцьку очікують дощ і сильний вітер
Сьогодні, 16:25
 0
«Перебувають на вістрі боротьби за правду»: у луцькому соборі молилися за загиблих журналістів
Сьогодні, 16:09
 0
Медіа
відео
1/8
﻿