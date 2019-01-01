Викрадення старовинної ікони з волинського храму: слідчі відкрили «кримінал»
Сьогодні, 16:38
За фактом викрадення старовинної ікони з храму у селі Четвертні Маневицького району відкрили кримінальне провадження.
Про це написав на сторінці у Facebook депутат Волинської обласної ради Олександр Пирожик.
9 вересня внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 КК України щодо викрадення з приміщення храму Преображення Господнього, що в селі Четвертня Маневицького району, ікони "Почаївська ікона Богородиці".
Те, що ікона зникла, виявила комплексна інвентаризаційна комісія, створена за розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації, ще 20 серпня під час виїзного засідання в село Четвертня з метою звірки майна храму, яке має історичну цінність.
22 серпня представники Четвертянської громади звернулись із відповідною заявою про внесення цього факту в ЄРДР до маневицької поліції та прокуратури.
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Про це написав на сторінці у Facebook депутат Волинської обласної ради Олександр Пирожик.
9 вересня внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 КК України щодо викрадення з приміщення храму Преображення Господнього, що в селі Четвертня Маневицького району, ікони "Почаївська ікона Богородиці".
Те, що ікона зникла, виявила комплексна інвентаризаційна комісія, створена за розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації, ще 20 серпня під час виїзного засідання в село Четвертня з метою звірки майна храму, яке має історичну цінність.
22 серпня представники Четвертянської громади звернулись із відповідною заявою про внесення цього факту в ЄРДР до маневицької поліції та прокуратури.
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