Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 16:34
Поліція розшукує Онищука Тараса Петровича, 19 січня 1977 року народження, жителя Ковеля.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Чоловік 8 квітня 2019 року близько 15 години пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Чоловік 8 квітня 2019 року близько 15 години пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».
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