Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО

Онищука Тараса Петровича, 19 січня 1977 року народження, жителя Ковеля.



Про це повідомили у



Чоловік 8 квітня 2019 року близько 15 години пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує, 19 січня 1977 року народження, жителя Ковеля.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Чоловік 8 квітня 2019 року близько 15 години пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».

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