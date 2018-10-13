вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дві маршрутки з пасажирами зіткнулися на Одещині: багато постраждалих. ФОТО

Дві маршрутки з пасажирами зіткнулися на Одещині: багато постраждалих. ФОТО
У селі Шабо Білгород-Дністровського району зіткнулися дві маршрутки з пасажирами.

В результаті аварії постраждало, попередньо, 19 осіб. Їх з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Кількість потерпілих наразі уточнюють, - інформує пресслужба ГУНП в Одеській області.

Попередньо встановили, що водій одного з автобусів не дотримався безпечного інтервалу руху та скоїв зіткнення з іншим пасажирським транспортним засобом.

На місці події працювали поліцейські. Обставини ДТП встановлюються.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

За даними очевидців, зіткнулися автобус №560 "Одеса - Белгрод-Дністровський" і маршрутка, що їхала в Затоку, пише "Думская".

Дві маршрутки з пасажирами зіткнулися на Одещині: багато постраждалих. ФОТО
Дві маршрутки з пасажирами зіткнулися на Одещині: багато постраждалих. ФОТО
Дві маршрутки з пасажирами зіткнулися на Одещині: багато постраждалих. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зіткнення двох маршруток, ДТП, постраждалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині була пожежа у гуртожитку
Сьогодні, 17:46
У селі на Волині син побив матір
Сьогодні, 17:28
Дві маршрутки з пасажирами зіткнулися на Одещині: багато постраждалих. ФОТО
Сьогодні, 17:15
Судитимуть волинянина, який розбещував 6-річну дівчинку-сусідку
Сьогодні, 17:09
Волинянин наживав мільйони, обдурюючи українських та польських підприємців
Сьогодні, 17:03
Схожі новини
ДТП з українським автобусом у Польщі: водій зізнався, що заснув ДТП з українським автобусом у Польщі: водій зізнався, що заснув
11 липень, 10:30
На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО
13 жовтень, 2018, 23:23
Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані
27 вересень, 2018, 15:31
На Волині – аварія з постраждалими На Волині – аварія з постраждалими
04 травень, 2018, 11:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті провели ремонт дитсадків. ФОТО
Сьогодні, 18:26
 0
Як нормалізувати сон: поради відомого волинського хірурга. ВІДЕО
Сьогодні, 18:19
 0
Судитимуть 25-річного волинянина, який «замінував» бус сусіда
Сьогодні, 18:01
 0
У місті на Волині була пожежа у гуртожитку
Сьогодні, 17:46
 0
У селі на Волині син побив матір
Сьогодні, 17:28
 0
Медіа
відео
1/8
﻿