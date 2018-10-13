Дві маршрутки з пасажирами зіткнулися на Одещині: багато постраждалих. ФОТО





В результаті аварії постраждало, попередньо, 19 осіб. Їх з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Кількість потерпілих наразі уточнюють, - інформує



Попередньо встановили, що водій одного з автобусів не дотримався безпечного інтервалу руху та скоїв зіткнення з іншим пасажирським транспортним засобом.



На місці події працювали поліцейські. Обставини ДТП встановлюються.



Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.



За даними очевидців, зіткнулися автобус №560 "Одеса - Белгрод-Дністровський" і маршрутка, що їхала в Затоку, пише "Думская".









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Шабо Білгород-Дністровського району зіткнулися дві маршрутки з пасажирами.В результаті аварії постраждало, попередньо, 19 осіб. Їх з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Кількість потерпілих наразі уточнюють, - інформує пресслужба ГУНП в Одеській області. Попередньо встановили, що водій одного з автобусів не дотримався безпечного інтервалу руху та скоїв зіткнення з іншим пасажирським транспортним засобом.На місці події працювали поліцейські. Обставини ДТП встановлюються.Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.За даними очевидців, зіткнулися автобус №560 "Одеса - Белгрод-Дністровський" і маршрутка, що їхала в Затоку, пише "Думская".

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