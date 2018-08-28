Судитимуть 25-річного волинянина, який «замінував» бус сусіда



Нагадаємо, що увечері 31 липня 2019 року нетверезий молодик зателефонував на лінію "101" та повідомив оператору, що підклав ручну гранату під автомобіль марки Ford Transit, який належить його сусіду, - пише прокуратура Волинської області.



Задля ліквідації можливої загрози вибуху та евакуації населення залучали працівників поліції, Державної служби із надзвичайних ситуацій області, особовий склад вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції у Волинській області.

На щастя, жодних вибухонебезпечних предметів ні в автомобілі, ні поблизу не виявили.



Чоловіка ж, який щиро розкаявся у скоєному і активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, що загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 259 КК України).



Далі – слово за судом.



За вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до шести років.



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Нагадаємо, що увечері 31 липня 2019 року нетверезий молодик зателефонував на лінію "101" та повідомив оператору, що підклав ручну гранату під автомобіль марки Ford Transit, який належить його сусіду, - пише прокуратура Волинської області.Задля ліквідації можливої загрози вибуху та евакуації населення залучали працівників поліції, Державної служби із надзвичайних ситуацій області, особовий склад вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції у Волинській області.На щастя, жодних вибухонебезпечних предметів ні в автомобілі, ні поблизу не виявили.Чоловіка ж, який щиро розкаявся у скоєному і активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, що загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 259 КК України).Далі – слово за судом.За вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

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