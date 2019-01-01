У місті на Волині була пожежа у гуртожитку





Зазначається, що о 22:30 поступило повідомлення про пожежу у будинку, що знаходиться на вулиці Нововолинська, 51, – повідомили інтернет-виданю



На місці виклику рятувальники виявили займання. Горіла шафа на 5-му поверсі у коридорі гуртожитку, о 22:56 пожежу ліквідували. Ймовірна причина: необережність під час куріння невстановленої особи.



Пожежники повідомили, що одна з можливих причин загорання – жителі самовільно виносять дерев’яні легкозаймисті меблі на коридор, захаращують шляхи евакуації та спричиняють пожежну небезпеку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-го вересня у Нововолинську трапилася пожежа в гуртожитку. Ймовірна причина – необережність під час куріння.Зазначається, що о 22:30 поступило повідомлення про пожежу у будинку, що знаходиться на вулиці Нововолинська, 51, – повідомили інтернет-виданю БУГ у пожежно-рятувальній частині.На місці виклику рятувальники виявили займання. Горіла шафа на 5-му поверсі у коридорі гуртожитку, о 22:56 пожежу ліквідували. Ймовірна причина: необережність під час куріння невстановленої особи.Пожежники повідомили, що одна з можливих причин загорання – жителі самовільно виносять дерев’яні легкозаймисті меблі на коридор, захаращують шляхи евакуації та спричиняють пожежну небезпеку.

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