Як нормалізувати сон: поради відомого волинського хірурга. ВІДЕО
Сьогодні, 18:19
Відомий пластичний хірург з Волині Ростислав Валіхновський дав декілька порад, як нормалізувати сон і чому недосипання негативно впливає на життя людей.
Про це він розказав у новому випуску медичної рубрики у "Сніданок з 1+1", - йдеться на сторінці лікаря у Facebook.
За словами хірурга, лише 5 % людей на земній кулі можуть спати 4 години і почуватися абсолютно здоровими. Завдяки тому, що у їхньому геномі знаходить ген Dec-2. Для більшості з нас, 95 % людей, необхідно спати 6-9 годин, щоб почуватися добре.
"Якщо ми почнемо спати менше зазначеного часу, то будемо згорати як сірник, втрачаючи якість і тривалість нашого життя", - зауважує лікар.
Він виділив такі головні поради для нормалізації сну:
- оптимальний час сну, від 6 до 9 годин;
⠀
- засинати до 22:00, адже з цього часу і до 2:00 годин ночі утворюється гормон — мелатонін, який покращує імунітет, має антиоксидантні властивості, захищає від пухлин та онкології;
⠀
- безпосередньо перед сном потрібно вимкнути усі гаджети й звук;
⠀
- провітрити кімнату і налаштуватися на позитивний лад.
"Бажаю вам бути молодими та здоровими до 100 років", - резюмував Валіхновський.
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Про це він розказав у новому випуску медичної рубрики у "Сніданок з 1+1", - йдеться на сторінці лікаря у Facebook.
За словами хірурга, лише 5 % людей на земній кулі можуть спати 4 години і почуватися абсолютно здоровими. Завдяки тому, що у їхньому геномі знаходить ген Dec-2. Для більшості з нас, 95 % людей, необхідно спати 6-9 годин, щоб почуватися добре.
"Якщо ми почнемо спати менше зазначеного часу, то будемо згорати як сірник, втрачаючи якість і тривалість нашого життя", - зауважує лікар.
Він виділив такі головні поради для нормалізації сну:
- оптимальний час сну, від 6 до 9 годин;
⠀
- засинати до 22:00, адже з цього часу і до 2:00 годин ночі утворюється гормон — мелатонін, який покращує імунітет, має антиоксидантні властивості, захищає від пухлин та онкології;
⠀
- безпосередньо перед сном потрібно вимкнути усі гаджети й звук;
⠀
- провітрити кімнату і налаштуватися на позитивний лад.
"Бажаю вам бути молодими та здоровими до 100 років", - резюмував Валіхновський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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