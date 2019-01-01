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Як нормалізувати сон: поради відомого волинського хірурга. ВІДЕО

Як нормалізувати сон: поради відомого волинського хірурга. ВІДЕО
Відомий пластичний хірург з Волині Ростислав Валіхновський дав декілька порад, як нормалізувати сон і чому недосипання негативно впливає на життя людей.

Про це він розказав у новому випуску медичної рубрики у "Сніданок з 1+1", - йдеться на сторінці лікаря у Facebook.

За словами хірурга, лише 5 % людей на земній кулі можуть спати 4 години і почуватися абсолютно здоровими. Завдяки тому, що у їхньому геномі знаходить ген Dec-2. Для більшості з нас, 95 % людей, необхідно спати 6-9 годин, щоб почуватися добре.

"Якщо ми почнемо спати менше зазначеного часу, то будемо згорати як сірник, втрачаючи якість і тривалість нашого життя", - зауважує лікар.

Він виділив такі головні поради для нормалізації сну:

- оптимальний час сну, від 6 до 9 годин;

- засинати до 22:00, адже з цього часу і до 2:00 годин ночі утворюється гормон — мелатонін, який покращує імунітет, має антиоксидантні властивості, захищає від пухлин та онкології;

- безпосередньо перед сном потрібно вимкнути усі гаджети й звук;

- провітрити кімнату і налаштуватися на позитивний лад.

"Бажаю вам бути молодими та здоровими до 100 років", - резюмував Валіхновський.


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Теги: Ростислав Валіхновський, здоровий сон, поради
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