Як нормалізувати сон: поради відомого волинського хірурга. ВІДЕО

Ростислав Валіхновський дав декілька порад, як нормалізувати сон і чому недосипання негативно впливає на життя людей.



Про це він розказав у новому випуску медичної рубрики у "Сніданок з 1+1", - йдеться



За словами хірурга, лише 5 % людей на земній кулі можуть спати 4 години і почуватися абсолютно здоровими. Завдяки тому, що у їхньому геномі знаходить ген Dec-2. Для більшості з нас, 95 % людей, необхідно спати 6-9 годин, щоб почуватися добре.



"Якщо ми почнемо спати менше зазначеного часу, то будемо згорати як сірник, втрачаючи якість і тривалість нашого життя", - зауважує лікар.



Він виділив такі головні поради для нормалізації сну:



- оптимальний час сну, від 6 до 9 годин;

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- засинати до 22:00, адже з цього часу і до 2:00 годин ночі утворюється гормон — мелатонін, який покращує імунітет, має антиоксидантні властивості, захищає від пухлин та онкології;

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- безпосередньо перед сном потрібно вимкнути усі гаджети й звук;

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- провітрити кімнату і налаштуватися на позитивний лад.



"Бажаю вам бути молодими та здоровими до 100 років", - резюмував Валіхновський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий пластичний хірург з Волинідав декілька порад, як нормалізувати сон і чому недосипання негативно впливає на життя людей.Про це він розказав у новому випуску медичної рубрики у "Сніданок з 1+1", - йдеться на сторінці лікаря у Facebook. За словами хірурга, лише 5 % людей на земній кулі можуть спати 4 години і почуватися абсолютно здоровими. Завдяки тому, що у їхньому геномі знаходить ген Dec-2. Для більшості з нас, 95 % людей, необхідно спати 6-9 годин, щоб почуватися добре."Якщо ми почнемо спати менше зазначеного часу, то будемо згорати як сірник, втрачаючи якість і тривалість нашого життя", - зауважує лікар.Він виділив такі головні поради для нормалізації сну:- оптимальний час сну, від 6 до 9 годин;- засинати до 22:00, адже з цього часу і до 2:00 годин ночі утворюється гормон — мелатонін, який покращує імунітет, має антиоксидантні властивості, захищає від пухлин та онкології;- безпосередньо перед сном потрібно вимкнути усі гаджети й звук;- провітрити кімнату і налаштуватися на позитивний лад."Бажаю вам бути молодими та здоровими до 100 років", - резюмував Валіхновський.

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