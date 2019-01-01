У Ковелі батьки школяра, який прогулював уроки, можуть заплатити штраф





Про це повідомила начальник служби у справах дітей Жанна Вельма, - повідомляє



Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №684 від 13.09.2017 року, у разі відсутності учнів, які не досягнули повноліття, на навчальних заняттях упродовж 10 робочих днів поспіль з невідомих або без поважних причин заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей інформацію про таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаного із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.



"Це означає, що батьки будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Такі справи розглядатимуться у суді. З початку цього навчального року (тобто за два тижні вересня) служба у справах дітей отримала п'ять повідомлень про те, що деякі учні не відвідують навчальні заклади. У чотирьох випадках було встановлено поважні причини, в одному — на батьків склали протокол", - зауважує начальник служби Жанна Вельма.



Для сімей, у яких неналежно виконують батьківські обов'язки, на перший раз відповідальність може бути у вигляді попередження або стягнення штрафу в розмірі від 850 гривень до 1700 гривень. Якщо ситуація з пропусками уроків учнями повториться — від 1700 гривень до 5100 гривень без урахування судового збору.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба у справах дітей спільно з працівниками поліції регулярно відвідує сім’ї, які опинились в складних життєвих обставинах. За результатами рейду, проведеного минулого тижня, на батьків однієї з ковельських сімей працівники відділу поліції склали протокол за неналежний догляд за дітьми, також вказали на пропуски уроків учнем без поважних причин.Про це повідомила начальник служби у справах дітей, - повідомляє Ковельpost. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №684 від 13.09.2017 року, у разі відсутності учнів, які не досягнули повноліття, на навчальних заняттях упродовж 10 робочих днів поспіль з невідомих або без поважних причин заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей інформацію про таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаного із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти."Це означає, що батьки будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Такі справи розглядатимуться у суді. З початку цього навчального року (тобто за два тижні вересня) служба у справах дітей отримала п'ять повідомлень про те, що деякі учні не відвідують навчальні заклади. У чотирьох випадках було встановлено поважні причини, в одному — на батьків склали протокол", - зауважує начальник служби Жанна Вельма.Для сімей, у яких неналежно виконують батьківські обов'язки, на перший раз відповідальність може бути у вигляді попередження або стягнення штрафу в розмірі від 850 гривень до 1700 гривень. Якщо ситуація з пропусками уроків учнями повториться — від 1700 гривень до 5100 гривень без урахування судового збору.

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