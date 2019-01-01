Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 вересня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +7…+9 градусів, удень – +15…+18. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-7 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +7…+9 градусів, удень – +15…+18. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-7 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку легковик збив школяра: дитина – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 19:07
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 вересня
Сьогодні, 19:00
Медіа