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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 вересня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі близько +7…+9 градусів, удень – +15…+18. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-7 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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