У Луцьку туристичний оглядовий майданчик перетворили на суцільний смітник. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook Павло Данильчук.



"Вже раніше не раз звертався з вимогою там навести порядок, але і самосвідомість окремих місцевих жителів бажає кращого", - зауважує посадовець.



Він підкреслює, в рамках програми "Безпечне місто" в тому районі міста потрібно поставити відео-камеру.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку оглядовий майданчик на вулиці Львівській з неймовірним виглядом на історичну частину міста, люди перетворили в суцільний смітник.Про це на своїй сторінці у Facebook пише депутат Луцької міської ради "Вже раніше не раз звертався з вимогою там навести порядок, але і самосвідомість окремих місцевих жителів бажає кращого", - зауважує посадовець.Він підкреслює, в рамках програми "Безпечне місто" в тому районі міста потрібно поставити відео-камеру.

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