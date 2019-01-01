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У Луцьку туристичний оглядовий майданчик перетворили на суцільний смітник. ФОТО

У Луцьку туристичний оглядовий майданчик перетворили на суцільний смітник. ФОТО
У Луцьку оглядовий майданчик на вулиці Львівській з неймовірним виглядом на історичну частину міста, люди перетворили в суцільний смітник.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише депутат Луцької міської ради Павло Данильчук.

"Вже раніше не раз звертався з вимогою там навести порядок, але і самосвідомість окремих місцевих жителів бажає кращого", - зауважує посадовець.

Він підкреслює, в рамках програми "Безпечне місто" в тому районі міста потрібно поставити відео-камеру.

У Луцьку туристичний оглядовий майданчик перетворили на суцільний смітник. ФОТО
У Луцьку туристичний оглядовий майданчик перетворили на суцільний смітник. ФОТО
У Луцьку туристичний оглядовий майданчик перетворили на суцільний смітник. ФОТО
У Луцьку туристичний оглядовий майданчик перетворили на суцільний смітник. ФОТО


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Теги: район Львівської, Луцьк, суцільний смітник
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Коментарі 1
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Ну правильно а що ви ждали. Там раніше був смітник на його місці зробили майданчик щоб не було смітника, але ж наші люди бидло все спортять і засруть
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