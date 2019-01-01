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Волинські веслувальники стали абсолюними чемпіонами світу. ФОТО

Волинські веслувальники стали абсолюними чемпіонами світу. ФОТО
Представники Волині на командному чемпіонаті світу з Драганботу, що завершився на цих вихідних, вибороли звання абсолютних чемпіонів світу.

Про це повідомляє ІА Волинські новини.

15 вересня у Києві нагородили переможців командного чемпіонату світу із веслування на човнах «Дракон». Більш як 1000 спортсменів із 15 країн світу, протягом 4 днів, змагалися у вправності і розділили між собою 3500 медалей. До слова, 96 комплектів нагород залишилися саме в українців.

Першість відбувалася на дистанціях 200, 500 та 2000 м серед жінок, чоловіків та змішаних команд у категоріях «десятка» і «двадцятка». Останнє – кількість учасників команди.

Отож волинські веслувальники − команда «Західний вітер», виборола титул абсолютних чемпіонів світу. Зокрема, у «десятці» на дистанції 2000, 500 та 200 м – три золоті нагороди, а у «двадцятці» - золото на 2000 м та срібло серед 500 та 200 м.

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Теги: Волинь, драганбот
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