Волинські веслувальники стали абсолюними чемпіонами світу. ФОТО
Сьогодні, 22:29
Представники Волині на командному чемпіонаті світу з Драганботу, що завершився на цих вихідних, вибороли звання абсолютних чемпіонів світу.
Про це повідомляє ІА Волинські новини.
15 вересня у Києві нагородили переможців командного чемпіонату світу із веслування на човнах «Дракон». Більш як 1000 спортсменів із 15 країн світу, протягом 4 днів, змагалися у вправності і розділили між собою 3500 медалей. До слова, 96 комплектів нагород залишилися саме в українців.
Першість відбувалася на дистанціях 200, 500 та 2000 м серед жінок, чоловіків та змішаних команд у категоріях «десятка» і «двадцятка». Останнє – кількість учасників команди.
Отож волинські веслувальники − команда «Західний вітер», виборола титул абсолютних чемпіонів світу. Зокрема, у «десятці» на дистанції 2000, 500 та 200 м – три золоті нагороди, а у «двадцятці» - золото на 2000 м та срібло серед 500 та 200 м.
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Про це повідомляє ІА Волинські новини.
15 вересня у Києві нагородили переможців командного чемпіонату світу із веслування на човнах «Дракон». Більш як 1000 спортсменів із 15 країн світу, протягом 4 днів, змагалися у вправності і розділили між собою 3500 медалей. До слова, 96 комплектів нагород залишилися саме в українців.
Першість відбувалася на дистанціях 200, 500 та 2000 м серед жінок, чоловіків та змішаних команд у категоріях «десятка» і «двадцятка». Останнє – кількість учасників команди.
Отож волинські веслувальники − команда «Західний вітер», виборола титул абсолютних чемпіонів світу. Зокрема, у «десятці» на дистанції 2000, 500 та 200 м – три золоті нагороди, а у «двадцятці» - золото на 2000 м та срібло серед 500 та 200 м.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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