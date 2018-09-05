Луцькі баскетболісти-ветерани стали переможцями міжнародного турніру. ФОТО
Сьогодні, 02:04
Луцькі ветерани тріумфували в міжнародному баскетбольному турнірі, який відбувся в обласному центрі Волині.
Змагання тривали з 13 по 14 вересня у спорткомплексі СНУ, - повідомляє прес-служба БК Старий Луцьк.
Цьогоріч на матчі з’їхалися команди з чотирьох країн Європи. Фактично, кожен поєдинок запам’ятався безкомпромісною боротьбою та цікавими ігровими епізодами. У підсумку, переможцями турніру стали господарі майданчику – команда Луцька. Волиняни у фінальному
матчі виграли у баскетболістів з литовської Утени.
До речі, у складі лучан виступали президент БК «Старий Луцьк-Університет» Олексій Мельник та головний тренер команди Володимир Журжій, якого визнали MVP турніру.
У втішному фіналі за третє місце переможцями вийшла баскетбольна команда рівненських ветеранів. Зрештою, фінальний розподіл команд мав такий вигляд:
1. Луцьк
2. Утена
3. Рівне
4. Кривий Ріг
5. Гроднo
6. Шалчінінкай-Тракай
7. Житомир
8. Бяла Подляска
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Змагання тривали з 13 по 14 вересня у спорткомплексі СНУ, - повідомляє прес-служба БК Старий Луцьк.
Цьогоріч на матчі з’їхалися команди з чотирьох країн Європи. Фактично, кожен поєдинок запам’ятався безкомпромісною боротьбою та цікавими ігровими епізодами. У підсумку, переможцями турніру стали господарі майданчику – команда Луцька. Волиняни у фінальному
матчі виграли у баскетболістів з литовської Утени.
До речі, у складі лучан виступали президент БК «Старий Луцьк-Університет» Олексій Мельник та головний тренер команди Володимир Журжій, якого визнали MVP турніру.
У втішному фіналі за третє місце переможцями вийшла баскетбольна команда рівненських ветеранів. Зрештою, фінальний розподіл команд мав такий вигляд:
1. Луцьк
2. Утена
3. Рівне
4. Кривий Ріг
5. Гроднo
6. Шалчінінкай-Тракай
7. Житомир
8. Бяла Подляска
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