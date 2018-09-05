Луцькі баскетболісти-ветерани стали переможцями міжнародного турніру. ФОТО

Луцькі ветерани тріумфували в міжнародному баскетбольному турнірі, який відбувся в обласному центрі Волині.Змагання тривали з 13 по 14 вересня у спорткомплексі СНУ, - повідомляє прес-служба БК Старий Луцьк.Цьогоріч на матчі з’їхалися команди з чотирьох країн Європи. Фактично, кожен поєдинок запам’ятався безкомпромісною боротьбою та цікавими ігровими епізодами. У підсумку, переможцями турніру стали господарі майданчику – команда Луцька. Волиняни у фінальномуматчі виграли у баскетболістів з литовської Утени.До речі, у складі лучан виступали президент БК «Старий Луцьк-Університет»та головний тренер команди, якого визнали MVP турніру.У втішному фіналі за третє місце переможцями вийшла баскетбольна команда рівненських ветеранів. Зрештою, фінальний розподіл команд мав такий вигляд:1. Луцьк2. Утена3. Рівне4. Кривий Ріг5. Гроднo6. Шалчінінкай-Тракай7. Житомир8. Бяла Подляска