У дитячому садку отруїлося 8 дітей





Сімох дітей госпіталізували, - повідомляють Факти.



Дітям поставили попередній діагноз гастроентерит, наразі стан дітей середньої тяжкості.



Встановлюються причини отруєння і збудник, який призвів до захворювання. Проводяться протиепідемічні заходи.



Перших хворих з ознаками отруєння госпіталізували на вихідних, тому вважається, що дитсадок не є осередком захворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мелітополі Запорізької області у вісьмох дітей з дитсадка №9 діагностували отруєння.Сімох дітей госпіталізували, - повідомляють Факти.Дітям поставили попередній діагноз гастроентерит, наразі стан дітей середньої тяжкості.Встановлюються причини отруєння і збудник, який призвів до захворювання. Проводяться протиепідемічні заходи.Перших хворих з ознаками отруєння госпіталізували на вихідних, тому вважається, що дитсадок не є осередком захворювання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію