У дитячому садку отруїлося 8 дітей
Сьогодні, 22:59
У Мелітополі Запорізької області у вісьмох дітей з дитсадка №9 діагностували отруєння.
Сімох дітей госпіталізували, - повідомляють Факти.
Дітям поставили попередній діагноз гастроентерит, наразі стан дітей середньої тяжкості.
Встановлюються причини отруєння і збудник, який призвів до захворювання. Проводяться протиепідемічні заходи.
Перших хворих з ознаками отруєння госпіталізували на вихідних, тому вважається, що дитсадок не є осередком захворювання.
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Сімох дітей госпіталізували, - повідомляють Факти.
Дітям поставили попередній діагноз гастроентерит, наразі стан дітей середньої тяжкості.
Встановлюються причини отруєння і збудник, який призвів до захворювання. Проводяться протиепідемічні заходи.
Перших хворих з ознаками отруєння госпіталізували на вихідних, тому вважається, що дитсадок не є осередком захворювання.
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