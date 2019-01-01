вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У дитячому садку отруїлося 8 дітей

У дитячому садку отруїлося 8 дітей
У Мелітополі Запорізької області у вісьмох дітей з дитсадка №9 діагностували отруєння.

Сімох дітей госпіталізували, - повідомляють Факти.

Дітям поставили попередній діагноз гастроентерит, наразі стан дітей середньої тяжкості.

Встановлюються причини отруєння і збудник, який призвів до захворювання. Проводяться протиепідемічні заходи.

Перших хворих з ознаками отруєння госпіталізували на вихідних, тому вважається, що дитсадок не є осередком захворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: отруєння, Запоріжжя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У дитячому садку отруїлося 8 дітей
Сьогодні, 22:59
Волинські веслувальники стали абсолюними чемпіонами світу. ФОТО
Сьогодні, 22:29
Президентську кампанію Зеленського фінансували люди Портнова, - Тетяна Чорновол. ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
Волинські журналісти зайняли третє місце на міжнародному турнірі з міні-футболу. ФОТО
Сьогодні, 21:26
Зимовий час: коли переводити стрілки годинника
Сьогодні, 20:58
Схожі новини
На Закарпатті 7 дітей отруїлися в школі На Закарпатті 7 дітей отруїлися в школі
14 вересень, 01:19
Суд призначив мізерний штраф винній в отруєнні гостей весілля в «Садибі на джерелах» Суд призначив мізерний штраф винній в отруєнні гостей весілля в «Садибі на джерелах»
11 вересень, 14:28
Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе-магазині на Волині Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе-магазині на Волині
04 вересень, 17:20
У спортивно-тренувальному комплексі на Волині зафіксували спалах кишкової інфекції У спортивно-тренувальному комплексі на Волині зафіксували спалах кишкової інфекції
04 вересень, 05:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У дитячому садку отруїлося 8 дітей
Сьогодні, 22:59
 0
Волинські веслувальники стали абсолюними чемпіонами світу. ФОТО
Сьогодні, 22:29
 0
Президентську кампанію Зеленського фінансували люди Портнова, - Тетяна Чорновол. ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
 0
Волинські журналісти зайняли третє місце на міжнародному турнірі з міні-футболу. ФОТО
Сьогодні, 21:26
 0
Зимовий час: коли переводити стрілки годинника
Сьогодні, 20:58
 0
Медіа
відео
1/8
﻿