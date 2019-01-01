П`яний чоловік зґвалтував 11-річну школярку





Про це повідомляє Zik, посилаючись на прес-службу Нацполіції Черкащини.



Зазначається, що 38-річний місцевий житель перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив насильницькі дії сексуального характеру стосовно дитини прямо у неї вдома.



"Особа зловмисника встановлена, йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 діб. Триває досудове розслідування", – сказано у повідомленні.



Чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Тальному Черкаської області п'яний чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку.Про це повідомляє Zik, посилаючись на прес-службу Нацполіції Черкащини.Зазначається, що 38-річний місцевий житель перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив насильницькі дії сексуального характеру стосовно дитини прямо у неї вдома."Особа зловмисника встановлена, йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 діб. Триває досудове розслідування", – сказано у повідомленні.Чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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