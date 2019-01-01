вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

П`яний чоловік зґвалтував 11-річну школярку

П`яний чоловік зґвалтував 11-річну школярку
У місті Тальному Черкаської області п'яний чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку.

Про це повідомляє Zik, посилаючись на прес-службу Нацполіції Черкащини.

Зазначається, що 38-річний місцевий житель перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив насильницькі дії сексуального характеру стосовно дитини прямо у неї вдома. 

"Особа зловмисника встановлена, йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 діб. Триває досудове розслідування", – сказано у повідомленні.

Чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: згвалтування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Великобританії з палацу викрали золотий унітаз
Сьогодні, 00:11
17 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
П`яний чоловік зґвалтував 11-річну школярку
16 вересень, 23:34
У дитячому садку отруїлося 8 дітей
16 вересень, 22:59
Волинські веслувальники стали абсолюними чемпіонами світу. ФОТО
16 вересень, 22:29
Схожі новини
Знущався 2 години: на Харківщині чоловік зґвалтував школярку Знущався 2 години: на Харківщині чоловік зґвалтував школярку
12 вересень, 02:09
Брат убив і намагався зґвалтувати рідну сестру Брат убив і намагався зґвалтувати рідну сестру
29 серпень, 02:10
Дідусь ґвалтував онуку, поки її матір була на заробітках у Польщі Дідусь ґвалтував онуку, поки її матір була на заробітках у Польщі
19 липень, 20:12
Два брати згвалтували дівчину, прикидаючись таксистами Два брати згвалтували дівчину, прикидаючись таксистами
18 липень, 03:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Великобританії з палацу викрали золотий унітаз
Сьогодні, 00:11
 0
17 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
П`яний чоловік зґвалтував 11-річну школярку
16 вересень, 23:34
 0
У дитячому садку отруїлося 8 дітей
16 вересень, 22:59
 0
Волинські веслувальники стали абсолюними чемпіонами світу. ФОТО
16 вересень, 22:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿