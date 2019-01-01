У Великобританії з палацу викрали золотий унітаз

З одного із замків Великобританії зникла робота художникапід назвою «Америка».Мова про Бленгеймський палац, де народився Уїнстон Черчилль. Звідти викрали унітаз із золота 750 проби вартістю понад мільйон євро, повідомляє Главком, посилаючись на Sky News.Вкрадена цінність є об'єктом сучасного мистецтва під назвою «Америка», в 2016 році його створив італійський художник Мауріціо Каттелана.Викрадення унітазу також викликало прорив каналізації і завдало будівлі збиток. Вага виробу становить близько 100 кілограм.Вперше робота «Америка» була виставлена ​​в 2016 році в Нью-Йорку в музеї Гуггенхайма. Використовувати золотий унітаз за прямим призначенням міг кожен відвідувач виставки, що було частиною концепції автора.«Унітаз Каттелана натякає на надмірності, характерні для сучасного ринку творів мистецтва, але також навіває думки про американську мрію і відкритих для кожного можливостях. Його утилітарність в кінцевому підсумку нагадує нам про неминучі фізичні потреби, загальних для всіх представників людського роду », - йдеться на сайті музею Гуггенхайма.