Міхаеля Шумахера виписали з лікарні
Сьогодні, 03:27
Семиразовий чемпіон "Формули-1" Міхаель Шумахер залишив паризьку клініку імені Жоржа Помпіду.
Про це заявив журналіст видання Le Parisien Жан-Мішель Макс Декюжі в ефірі телеканалу BFMTV, - пише "Газета ua".
Шумахер лікувався у професора Філіпа Менаше, якого називають "піонером клітинної терапії". Існують припущення, що це були експериментальні методи, ефективність яких офіційно не підтверджена.
Відомо лише, що колишньому гонщику робили переливання крові зі стовбуровими клітинами, які мають позитивно впливати на мозок.
9 вересня це ж видання повідомляло, що Шумахер доставлений до кардіологічного відділення однієї з лікарень Парижа. Зазначалося, що при транспортуванні обличчя і тіло спортсмена були прикритими.
Міхаель Шумахер вийшов із коми, в якій перебував понад 5 років. У даний час семиразовий чемпіон світу "Формули-1" проходить лікування в паризькій клініці.
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Про це заявив журналіст видання Le Parisien Жан-Мішель Макс Декюжі в ефірі телеканалу BFMTV, - пише "Газета ua".
Шумахер лікувався у професора Філіпа Менаше, якого називають "піонером клітинної терапії". Існують припущення, що це були експериментальні методи, ефективність яких офіційно не підтверджена.
Відомо лише, що колишньому гонщику робили переливання крові зі стовбуровими клітинами, які мають позитивно впливати на мозок.
9 вересня це ж видання повідомляло, що Шумахер доставлений до кардіологічного відділення однієї з лікарень Парижа. Зазначалося, що при транспортуванні обличчя і тіло спортсмена були прикритими.
Міхаель Шумахер вийшов із коми, в якій перебував понад 5 років. У даний час семиразовий чемпіон світу "Формули-1" проходить лікування в паризькій клініці.
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