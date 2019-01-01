Луцькі муніципали знайшли палія сухого бадилля. ФОТО
Сьогодні, 05:13
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили в місті порушника, який палив сухе бадилля та гілки.
Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.
"Нічного палія виявили інспектори ГШР департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на вулиці Тополева, 29, котрий вирішив позбутися від сухої рослинності та гілля підпаливши останнє ввечері, коли сусіди не бачать і байдуже, що від диму навкруги не було чим дихати", - йдеться у дописі.
Інспектори департаменту провели з порушником профілактичну бесіду про шкідливість та заборону спалювання бур’янів, гілля чи сухої трави, після чого склали на нього адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.
"Нічного палія виявили інспектори ГШР департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на вулиці Тополева, 29, котрий вирішив позбутися від сухої рослинності та гілля підпаливши останнє ввечері, коли сусіди не бачать і байдуже, що від диму навкруги не було чим дихати", - йдеться у дописі.
Інспектори департаменту провели з порушником профілактичну бесіду про шкідливість та заборону спалювання бур’янів, гілля чи сухої трави, після чого склали на нього адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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