Луцькі муніципали знайшли палія сухого бадилля. ФОТО

Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили в місті порушника, який палив сухе бадилля та гілки.Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook."Нічного палія виявили інспектори ГШР департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на вулиці Тополева, 29, котрий вирішив позбутися від сухої рослинності та гілля підпаливши останнє ввечері, коли сусіди не бачать і байдуже, що від диму навкруги не було чим дихати", - йдеться у дописі.Інспектори департаменту провели з порушником профілактичну бесіду про шкідливість та заборону спалювання бур’янів, гілля чи сухої трави, після чого склали на нього адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.