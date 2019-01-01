Іван Миколайчук хотів зняти фільм про долю волинянки, яка емігрувала до США

Відомий український кіноактор, кінорежисер, сценаристразом із французькою колегою планував зняти фільм про долю волинянки, яка емігрувала до США.Про це йдеться на сторінці Diaspora.ua.У 1985 році легендарний Іван Миколайчук, французька режисерката актор(чоловік Еліані) перебували на Волині і працювали над сценарієм фільму «Острів сліз».Нереалізований сценарій Івана Миколайчука і Еліані Саб (фільм так і не зняли, бо через два роки Миколайчука не стало) ґрунтується на реальній трагічній історії української емігрантки Катерини Ясенчук в Америці з 1915 року коли вона іммігрувала до США, до 70-х років. Його написання ініціювала телеведуча, акторка і режисерка французького телебачення Еліані Сабате. Почувши у новинах надзвичайну історію української емігрантки до США, вона так перейнялася нею, що вирушила в 1985 р. до України шукати родичів Катерини, писати сценарій та готуватися до зйомок фільму. В Україні Е. Сабате звернулася за допомогою до Івана Миколайчука.Іван Миколайчук під враженням розповіді Еліані узявся за сценарій, організацію поїздок по тих місцях на Волині, де мешкала героїня, пошуки її родичів та знайомих. Однак пошуки були безрезультатними, чиновники чинили супротив реалізації проекту, а співробітники КДБ невідступно супроводжували Миколайчука та французьку гостю упродовж поїздок. У тій подорожі 1985 року на Волинь Еліані Сабате так і не пощастило побачити самобутнє українське село. Іван Миколайчук дуже переживав через це, а вона, за спогадами свідків тих подій, заспокоювала Івана: "Не переймайся. Я тобі під Парижем збудую українське село".Близькі Миколайчука стверджують, що було написано два сценарії - Е. Сабате й І. Миколайчука. Причому Сабате як режисерка майбутнього фільму кращим визнала сценарій свого українського колеги. Фільм мав бути двосерійним: перша чорно-біла серія мала розповісти про життя українки в Америці, в друга, кольорова, - це розповідь героїні про Україну.