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Росіяни хочуть перейменувати окупований Крим

Росіяни хочуть перейменувати окупований Крим
Окупаційна влада Криму хоче додати до назви півострова слова "Таврида".

Про це заявив підконтрольний Кремлю заступник голови рад міністра Криму Георгій Мурадов, - повідомляє "Газета ua".

"Мені здається дуже великою ініціатива греків Криму використовувати в назві нашої республіки поряд з наявним додавання історичне, яке звучало б як Республіка Крим - Таврида, яке застосовувалося в відношенні Тавриди протягом багатьох-багатьох століть", - заявив він.

Глава національно-культурної автономії греків Криму Іван Шонуса сказав, що перейменування дозволить зміцнити російський статус півострова.

Назва Таврида використовувалося після окупація півострова Росією в 1783 році. За часів Російської імперії існувала Таврійська губернія. 21 березня 1918 року на території Криму була проголошена Радянська соціалістична республіка Таврида, яка проіснувала до 30 квітня того ж року.

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Теги: Крим
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