Росіяни хочуть перейменувати окупований Крим
Сьогодні, 06:14
Окупаційна влада Криму хоче додати до назви півострова слова "Таврида".
Про це заявив підконтрольний Кремлю заступник голови рад міністра Криму Георгій Мурадов, - повідомляє "Газета ua".
"Мені здається дуже великою ініціатива греків Криму використовувати в назві нашої республіки поряд з наявним додавання історичне, яке звучало б як Республіка Крим - Таврида, яке застосовувалося в відношенні Тавриди протягом багатьох-багатьох століть", - заявив він.
Глава національно-культурної автономії греків Криму Іван Шонуса сказав, що перейменування дозволить зміцнити російський статус півострова.
Назва Таврида використовувалося після окупація півострова Росією в 1783 році. За часів Російської імперії існувала Таврійська губернія. 21 березня 1918 року на території Криму була проголошена Радянська соціалістична республіка Таврида, яка проіснувала до 30 квітня того ж року.
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Про це заявив підконтрольний Кремлю заступник голови рад міністра Криму Георгій Мурадов, - повідомляє "Газета ua".
"Мені здається дуже великою ініціатива греків Криму використовувати в назві нашої республіки поряд з наявним додавання історичне, яке звучало б як Республіка Крим - Таврида, яке застосовувалося в відношенні Тавриди протягом багатьох-багатьох століть", - заявив він.
Глава національно-культурної автономії греків Криму Іван Шонуса сказав, що перейменування дозволить зміцнити російський статус півострова.
Назва Таврида використовувалося після окупація півострова Росією в 1783 році. За часів Російської імперії існувала Таврійська губернія. 21 березня 1918 року на території Криму була проголошена Радянська соціалістична республіка Таврида, яка проіснувала до 30 квітня того ж року.
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