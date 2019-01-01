Росіяни хочуть перейменувати окупований Крим

Окупаційна влада Криму хоче додати до назви півострова слова "Таврида".Про це заявив підконтрольний Кремлю заступник голови рад міністра Криму Георгій Мурадов, - повідомляє "Газета ua"."Мені здається дуже великою ініціатива греків Криму використовувати в назві нашої республіки поряд з наявним додавання історичне, яке звучало б як Республіка Крим - Таврида, яке застосовувалося в відношенні Тавриди протягом багатьох-багатьох століть", - заявив він.Глава національно-культурної автономії греків Криму Іван Шонуса сказав, що перейменування дозволить зміцнити російський статус півострова.Назва Таврида використовувалося після окупація півострова Росією в 1783 році. За часів Російської імперії існувала Таврійська губернія. 21 березня 1918 року на території Криму була проголошена Радянська соціалістична республіка Таврида, яка проіснувала до 30 квітня того ж року.