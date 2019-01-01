Склали рейтинг «найшкідливіших» автомобілів

Автомобілі викидають в атмосферу дев’ять відсотків парникових газів.Про це йдеться в доповіді міжнародної екологічної організація Greenpeace, - пише finance.ua.У дослідженні автори посилаються на вивчення впливу на екологію Землі продукції 12 найбільших автоконцернів.За результатами дослідження Greenpeace склала антирейтинг “шкідливих” автовиробників, лідером якого став Volkswagen (582 мільйони тонн еквіваленту CO₂). За ним ідуть Renault-Nissan (577 мільйонів), Toyota (562 мільйони), General Motors (530 мільйонів), Hyundai-Kia (401 млн). Замикають список BMW, Daimler і Suzuki з показниками 132, 161 і 164 мільйони тонн еквіваленту CO₂.Також автори дослідження зазначили, що автомобільна галузь “не хоче йти правильним екологічним шляхом”, і автовиробників зовсім не хвилюють проблеми навколишнього середовища.Щоб розв’язати проблеми планети, в Greenpeace запропонували повністю відмовитися від звичних автомобілів на викопному паливі до 2028 року і повністю перейти на екологічно чисті машини.