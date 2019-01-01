Склали рейтинг «найшкідливіших» автомобілів
Сьогодні, 04:18
Автомобілі викидають в атмосферу дев’ять відсотків парникових газів.
Про це йдеться в доповіді міжнародної екологічної організація Greenpeace, - пише finance.ua.
У дослідженні автори посилаються на вивчення впливу на екологію Землі продукції 12 найбільших автоконцернів.
За результатами дослідження Greenpeace склала антирейтинг “шкідливих” автовиробників, лідером якого став Volkswagen (582 мільйони тонн еквіваленту CO₂). За ним ідуть Renault-Nissan (577 мільйонів), Toyota (562 мільйони), General Motors (530 мільйонів), Hyundai-Kia (401 млн). Замикають список BMW, Daimler і Suzuki з показниками 132, 161 і 164 мільйони тонн еквіваленту CO₂.
Також автори дослідження зазначили, що автомобільна галузь “не хоче йти правильним екологічним шляхом”, і автовиробників зовсім не хвилюють проблеми навколишнього середовища.
Щоб розв’язати проблеми планети, в Greenpeace запропонували повністю відмовитися від звичних автомобілів на викопному паливі до 2028 року і повністю перейти на екологічно чисті машини.
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Про це йдеться в доповіді міжнародної екологічної організація Greenpeace, - пише finance.ua.
У дослідженні автори посилаються на вивчення впливу на екологію Землі продукції 12 найбільших автоконцернів.
За результатами дослідження Greenpeace склала антирейтинг “шкідливих” автовиробників, лідером якого став Volkswagen (582 мільйони тонн еквіваленту CO₂). За ним ідуть Renault-Nissan (577 мільйонів), Toyota (562 мільйони), General Motors (530 мільйонів), Hyundai-Kia (401 млн). Замикають список BMW, Daimler і Suzuki з показниками 132, 161 і 164 мільйони тонн еквіваленту CO₂.
Також автори дослідження зазначили, що автомобільна галузь “не хоче йти правильним екологічним шляхом”, і автовиробників зовсім не хвилюють проблеми навколишнього середовища.
Щоб розв’язати проблеми планети, в Greenpeace запропонували повністю відмовитися від звичних автомобілів на викопному паливі до 2028 року і повністю перейти на екологічно чисті машини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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