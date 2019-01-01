У волинському селі обікрали гараж





Про це пише Волинь Нова.



Зазначили, що зловмисники вдерлись до гаража, зірвавши навісний замок.



Із приміщення зник компресор. Сума завданих збитків – 5050 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Піски Горохівського району злодії обікрали гараж.Про це пише Волинь Нова.Зазначили, що зловмисники вдерлись до гаража, зірвавши навісний замок.Із приміщення зник компресор. Сума завданих збитків – 5050 гривень.

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