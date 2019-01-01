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У волинському селі обікрали гараж

У волинському селі обікрали гараж
У селі Піски Горохівського району злодії обікрали гараж.

Про це пише Волинь Нова.

Зазначили, що зловмисники вдерлись до гаража, зірвавши навісний замок.

Із приміщення зник компресор. Сума завданих збитків – 5050 гривень.

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Теги: крадіжка, Волинь
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