У волинському селі обікрали гараж
Сьогодні, 08:26
У селі Піски Горохівського району злодії обікрали гараж.
Про це пише Волинь Нова.
Зазначили, що зловмисники вдерлись до гаража, зірвавши навісний замок.
Із приміщення зник компресор. Сума завданих збитків – 5050 гривень.
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Про це пише Волинь Нова.
Зазначили, що зловмисники вдерлись до гаража, зірвавши навісний замок.
Із приміщення зник компресор. Сума завданих збитків – 5050 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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