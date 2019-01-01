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Дороги поблизу волинської лікарні хочуть відремонтувати за 5 мільйонів

Дороги поблизу волинської лікарні хочуть відремонтувати за 5 мільйонів
Оголосили тендер на капітальний ремонт під’їзних доріг до КП «Маневицька центральна районна лікарня».

Тендерні пропозиції прийматимуть до 30 вересня, а аукціон має розпочатися 1 жовтня, передають Волинські Новини.

Очікувана вартість капітального ремонту становить 4,905 мільйона гривень. Джерело фінансування – субвенція з держбюджету на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

За ці кошти запланували здійснити підготовчі роботи, розробку ґрунту, улаштування нового дорожнього одягу, облаштування тротуарів, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, улаштування зливової каналізації.

Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Всі роботи мають завершити до 30 листопада 2020 року.

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Теги: тендер, Волинь
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