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Курс валют у Луцьку на 17 вересня

Курс валют у Луцьку на 17 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.600, а продаж - 24.950.

Євро при купівлі становить - 27.029, продажу - 27.602.

Курс російського рубля: купівля - 0.336, продаж - 0.393.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.086, продаж - 6.453.

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Теги: курс валют, Луцьк
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