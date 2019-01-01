Яке свято 17 вересня: чому в цей день не можна давати милостиню





Іменини сьогодні святкують: Федір, Юліан, - пише



Народні прикмети на 17 вересня



– Багато лушпиння на цибулі – зима буде дуже холодною



– Якщо миші бігають по підлозі 17 вересня – до біди.



– Великі мурашники – до сильного похолодання взимку.



Що можна робити 17 вересня



1. Рекомендується сьогодні молитися Неопалимій Купині, яка захищає оселю від пожеж та блискавок.



Що не можна робити 17 вересня



1. Цього дня не можна давати милостиню жебракам, адже, за повір'ям, цілий рік вас переслідуватимуть злидні.



2. Не відправляйтеся ні до кого в гості цього дня – до біди.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 вересня в народному календарі вшановується пам'ять ікони Божої Матері, яка у слов'янській культурі була відома як Неопалима Купина. Вона є захисницею від пожеж та вогню.Іменини сьогодні святкують: Федір, Юліан, - пише 24 канал – Багато лушпиння на цибулі – зима буде дуже холодною– Якщо миші бігають по підлозі 17 вересня – до біди.– Великі мурашники – до сильного похолодання взимку.1. Рекомендується сьогодні молитися Неопалимій Купині, яка захищає оселю від пожеж та блискавок.1. Цього дня не можна давати милостиню жебракам, адже, за повір'ям, цілий рік вас переслідуватимуть злидні.2. Не відправляйтеся ні до кого в гості цього дня – до біди.

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