У Луцьку біля міськради з’явився оригінальний мурал. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Біля Луцької міської ради розмальовують стіну. Там наносять графіті у стилі творів художниці Марії Примаченко.
Про це 12 каналу розповів керівник проекту Magic art group Юрій Карась.
Графіті знаходиться з тильного боку будівлі Луцької міської ради, що на вулиці Богдана Хмельницького, 18.
“Наносимо малюнки у стилі примітивізму. Це твори Марії Приймаченко, цьогоріч виповнилося 110 років від дня її народження”, – розповів Юрій.
За його словами, до групи художників звернулась Луцька міська рада з проханням розмалювати стіну.
“Ми довго думали, що саме зобразити. Зараз всі якось вдарилися у сучасне мистецтво, а ми обрали більш народний стиль”, – поділився митець.
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Про це 12 каналу розповів керівник проекту Magic art group Юрій Карась.
Графіті знаходиться з тильного боку будівлі Луцької міської ради, що на вулиці Богдана Хмельницького, 18.
“Наносимо малюнки у стилі примітивізму. Це твори Марії Приймаченко, цьогоріч виповнилося 110 років від дня її народження”, – розповів Юрій.
За його словами, до групи художників звернулась Луцька міська рада з проханням розмалювати стіну.
“Ми довго думали, що саме зобразити. Зараз всі якось вдарилися у сучасне мистецтво, а ми обрали більш народний стиль”, – поділився митець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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