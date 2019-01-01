У Луцьку біля міськради з’﻿явився оригінальний мурал. ФОТО

Марії Примаченко.



Про це



Графіті знаходиться з тильного боку будівлі Луцької міської ради, що на вулиці Богдана Хмельницького, 18.



“Наносимо малюнки у стилі примітивізму. Це твори Марії Приймаченко, цьогоріч виповнилося 110 років від дня її народження”, – розповів Юрій.



За його словами, до групи художників звернулась Луцька міська рада з проханням розмалювати стіну.



“Ми довго думали, що саме зобразити. Зараз всі якось вдарилися у сучасне мистецтво, а ми обрали більш народний стиль”, – поділився митець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля Луцької міської ради розмальовують стіну. Там наносять графіті у стилі творів художниціПро це 12 каналу розповів керівник проекту Magic art group Юрій Карась.Графіті знаходиться з тильного боку будівлі Луцької міської ради, що на вулиці Богдана Хмельницького, 18.“Наносимо малюнки у стилі примітивізму. Це твори Марії Приймаченко, цьогоріч виповнилося 110 років від дня її народження”, – розповів Юрій.За його словами, до групи художників звернулась Луцька міська рада з проханням розмалювати стіну.“Ми довго думали, що саме зобразити. Зараз всі якось вдарилися у сучасне мистецтво, а ми обрали більш народний стиль”, – поділився митець.

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