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У Луцьку біля міськради з’﻿явився оригінальний мурал. ФОТО

У Луцьку біля міськради з’﻿явився оригінальний мурал. ФОТО
Біля Луцької міської ради розмальовують стіну. Там наносять графіті у стилі творів художниці Марії Примаченко.

Про це 12 каналу розповів керівник проекту Magic art group Юрій Карась.

Графіті знаходиться з тильного боку будівлі Луцької міської ради, що на вулиці Богдана Хмельницького, 18.

“Наносимо малюнки у стилі примітивізму. Це твори Марії Приймаченко, цьогоріч виповнилося 110 років від дня її народження”, – розповів Юрій.

За його словами, до групи художників звернулась Луцька міська рада з проханням розмалювати стіну.

“Ми довго думали, що саме зобразити. Зараз всі якось вдарилися у сучасне мистецтво, а ми обрали більш народний стиль”, – поділився митець.

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Теги: мурал, Луцькрада
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