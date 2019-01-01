На трасі Львів-Луцьк в аварії загинув водій легковика





Про це повідомили у



Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль KIA Carens, яким керував 47-річний мешканець райцентру та маршрутний автобус БАЗ сполученням «Львів-Радехів», за кермом якого перебував 52-річний мешканець міста Радехів. На момент зіткнення у салоні автобуса перебував водій та п’ятнадцятеро пасажирів.



Внаслідок зіткнення водій легковика отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Водій та один з пасажирів автобуса також отримали травми та були доставлені у лікарню.



Поліцейські встановлюють обставини ДТП.



Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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