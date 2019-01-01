У «PremierCity» – прем'єра фантастичного сімейного фільму «Фокстер і Макс»*
Сьогодні, 10:06
19 вересня о 17:00 відбудеться захід, присв‘ячений прем'єрі українського фантастичного сімейного фільму «Фокстер і Макс» у кінотеатрі «PremierCity».
⠀
На заході на Вас чекають:
- Зустріч з фокстером;
- Виставка роботів;
- Музичний супровід від драйвового діджея;
- Розіграші та подарунки;
І звісно ж, перегляд фільму «Фокстер і Макс»!
⠀
Початок о 17:00 - вхід на захід вільний.
⠀
Початок прем'єрного показу український фантастичного фільму о 18:00.
⠀
«Не пропустіть пригоди про хлопчика та собаку-супергероя від режисера Анатолія Матешка в кінотеатрі «PremierCity», – запрошують у кінотеатрі.
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⠀
На заході на Вас чекають:
- Зустріч з фокстером;
- Виставка роботів;
- Музичний супровід від драйвового діджея;
- Розіграші та подарунки;
І звісно ж, перегляд фільму «Фокстер і Макс»!
⠀
Початок о 17:00 - вхід на захід вільний.
⠀
Початок прем'єрного показу український фантастичного фільму о 18:00.
⠀
«Не пропустіть пригоди про хлопчика та собаку-супергероя від режисера Анатолія Матешка в кінотеатрі «PremierCity», – запрошують у кінотеатрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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