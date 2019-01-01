вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «PremierCity» – прем'єра фантастичного сімейного фільму «Фокстер і Макс»*

У «PremierCity» – прем'єра фантастичного сімейного фільму «Фокстер і Макс»*
19 вересня о 17:00 відбудеться захід, присв‘ячений прем'єрі українського фантастичного сімейного фільму «Фокстер і Макс» у кінотеатрі «PremierCity».

На заході на Вас чекають:

- Зустріч з фокстером;
- Виставка роботів;
- Музичний супровід від драйвового діджея;
- Розіграші та подарунки;

І звісно ж, перегляд фільму «Фокстер і Макс»!

Початок о 17:00 - вхід на захід вільний.

Початок прем'єрного показу український фантастичного фільму о 18:00.

«Не пропустіть пригоди про хлопчика та собаку-супергероя від режисера Анатолія Матешка в кінотеатрі «PremierCity», – запрошують у кінотеатрі.

У «PremierCity» – прем'єра фантастичного сімейного фільму «Фокстер і Макс»*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському селі відключать газ на два дні
Сьогодні, 10:18
Поблизу Луцька водій на BMW в'їхав у дерево. ФОТО
Сьогодні, 10:11
У «PremierCity» – прем'єра фантастичного сімейного фільму «Фокстер і Макс»*
Сьогодні, 10:06
Розповіли про родину 12-річної породіллі зі сміттєзвалища у Рівному. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:03
На трасі Львів-Луцьк в аварії загинув водій легковика
Сьогодні, 09:54
Схожі новини
«StrikeCity» запрошує грати в боулінг* «StrikeCity» запрошує грати в боулінг*
12 вересень, 19:26
У «ПортCity» запрошують на «Fashion Days»* У «ПортCity» запрошують на «Fashion Days»*
10 вересень, 12:16
У боулінг-клубі «StrikeCity» запрошують на піцу 2+1* У боулінг-клубі «StrikeCity» запрошують на піцу 2+1*
10 вересень, 09:38
У «ПортCity» відбудуться «Fashion Days» У «ПортCity» відбудуться «Fashion Days»
05 вересень, 18:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тато назавжди залишиться взірцем для доньки: у дитини загиблого Героя – день народження
Сьогодні, 11:21
 0
«Європейська Солідарність» вимагає розслідування підпалу будинку Гонтарєвої
Сьогодні, 11:12
 0
На трасі під Луцьком автівка з’їхала у кювет: є постраждалі
Сьогодні, 11:01
 0
Переходив дорогу поза «зеброю»: у Луцьку легковик збив 14-річного хлопчика
Сьогодні, 10:47
 0
Саме те, що треба: у ЖК «Юпітер» – акція на 4-кімнатну квартиру*
Сьогодні, 10:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿