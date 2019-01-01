У «PremierCity» – прем'єра фантастичного сімейного фільму «Фокстер і Макс»*



⠀

На заході на Вас чекають:



- Зустріч з фокстером;

- Виставка роботів;

- Музичний супровід від драйвового діджея;

- Розіграші та подарунки;



І звісно ж, перегляд фільму «Фокстер і Макс»!

⠀

Початок о 17:00 - вхід на захід вільний.

⠀

Початок прем'єрного показу український фантастичного фільму о 18:00.

⠀

«Не пропустіть пригоди про хлопчика та собаку-супергероя від режисера Анатолія Матешка в кінотеатрі «PremierCity», – запрошують у кінотеатрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 вересня о 17:00 відбудеться захід, присв‘ячений прем'єрі українського фантастичного сімейного фільму «Фокстер і Макс» у кінотеатрі «PremierCity».На заході на Вас чекають:- Зустріч з фокстером;- Виставка роботів;- Музичний супровід від драйвового діджея;- Розіграші та подарунки;І звісно ж, перегляд фільму «Фокстер і Макс»!Початок о 17:00 - вхід на захід вільний.Початок прем'єрного показу український фантастичного фільму о 18:00.«Не пропустіть пригоди про хлопчика та собаку-супергероя від режисерав кінотеатрі «PremierCity», – запрошують у кінотеатрі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію