Розповіли про родину 12-річної породіллі зі сміттєзвалища у Рівному. ФОТО. ВІДЕО





Ускладнювало пологи те, що дівчина нічого не розуміла українською, - пише



"Це дитина настільки маленька — всього 12 років. Іноді жінки у 20 чи 30 років не розуміють механізму болю. А це дитина. Не можеш їй чітко пояснити механізму болю. Пояснюєш, а мама перекладала, дитина була шокована", — зазначила лікар-акушер Олена Садова.



Пологи пройшли без ускладнень. Юна ромка народила доношеного хлопчика — зростом 47 см і вагою понад 3 кілограми. Дитина проходить комплексне обстеження.



"Мама переживає за свою дитину, маю на увазі 12-річну. Приходить до дитини, хоче годувати груддю, але в дитини є вроджена вада. Тому не може використовувати грудне. Зціджує молоко, приносить. Все інше забезпечуємо", — додала заступник головного лікаря Галина Ковальова.



Поряд з палатою чергує бабуся. Жінці — всього 27 років. Вона сама рано народжувала. Від спілкування відмовляється, але запевняє — хлопчика заберуть.



На сміттєзвалищі мешкають кілька родин ромів. Сортують відходи та живуть у будиночках, які власноруч спорудили. У таборі ромів батька знають, але покликати відмовляються. Кажуть, із юною мамою він давно живе у цивільному шлюбі.



"Татові 20 років. Рівно, якщо не більше. Він забирає, не відмовляється від дитини», — сказав представник табору Володимир Пап.



Чи віддадуть малюка ромам, які приїхали із Закарпаття, вирішуватимуть соціальні служби. Там почали з’ясовувати всі обставини справи, адже у період вагітності 12-річна дівчина не ставала на облік.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Випадок, коли у Рівному 12-річна дівчинка народила дитину , лікарі перинатального центру називають унікальним. Адже пологи в такої юної мами ще не приймали.Ускладнювало пологи те, що дівчина нічого не розуміла українською, - пише Радіо трек "Це дитина настільки маленька — всього 12 років. Іноді жінки у 20 чи 30 років не розуміють механізму болю. А це дитина. Не можеш їй чітко пояснити механізму болю. Пояснюєш, а мама перекладала, дитина була шокована", — зазначила лікар-акушерПологи пройшли без ускладнень. Юна ромка народила доношеного хлопчика — зростом 47 см і вагою понад 3 кілограми. Дитина проходить комплексне обстеження."Мама переживає за свою дитину, маю на увазі 12-річну. Приходить до дитини, хоче годувати груддю, але в дитини є вроджена вада. Тому не може використовувати грудне. Зціджує молоко, приносить. Все інше забезпечуємо", — додала заступник головного лікаря Галина Ковальова.Поряд з палатою чергує бабуся. Жінці — всього 27 років. Вона сама рано народжувала. Від спілкування відмовляється, але запевняє — хлопчика заберуть.На сміттєзвалищі мешкають кілька родин ромів. Сортують відходи та живуть у будиночках, які власноруч спорудили. У таборі ромів батька знають, але покликати відмовляються. Кажуть, із юною мамою він давно живе у цивільному шлюбі."Татові 20 років. Рівно, якщо не більше. Він забирає, не відмовляється від дитини», — сказав представник табору Володимир Пап.Чи віддадуть малюка ромам, які приїхали із Закарпаття, вирішуватимуть соціальні служби. Там почали з’ясовувати всі обставини справи, адже у період вагітності 12-річна дівчина не ставала на облік.

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