Поблизу Луцька водій на BMW в'їхав у дерево. ФОТО





Інцидент трапився вранці 17 вересня, - пише



Зазначають, що водій на BMW не впорався з керуванням та в'їхав у дерево на узбіччі. На місті події працює слідчо-оперативна група.



Водій свого імені не назвав, каже, що він з Луцька. Слідчий від коментаря відмовився.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Між Луцьком та селом Дачне Ківерцівського району сталася дорожньо-транспортна пригода.Інцидент трапився вранці 17 вересня, - пише Суспільне Волині Зазначають, що водій на BMW не впорався з керуванням та в'їхав у дерево на узбіччі. На місті події працює слідчо-оперативна група.Водій свого імені не назвав, каже, що він з Луцька. Слідчий від коментаря відмовився.Деталі – згодом.

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