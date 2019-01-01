Поблизу Луцька водій на BMW в'їхав у дерево. ФОТО
Сьогодні, 10:11
Між Луцьком та селом Дачне Ківерцівського району сталася дорожньо-транспортна пригода.
Інцидент трапився вранці 17 вересня, - пише Суспільне Волині.
Зазначають, що водій на BMW не впорався з керуванням та в'їхав у дерево на узбіччі. На місті події працює слідчо-оперативна група.
Водій свого імені не назвав, каже, що він з Луцька. Слідчий від коментаря відмовився.
Деталі – згодом.
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Інцидент трапився вранці 17 вересня, - пише Суспільне Волині.
Зазначають, що водій на BMW не впорався з керуванням та в'їхав у дерево на узбіччі. На місті події працює слідчо-оперативна група.
Водій свого імені не назвав, каже, що він з Луцька. Слідчий від коментаря відмовився.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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