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Поблизу Луцька водій на BMW в'їхав у дерево. ФОТО

Поблизу Луцька водій на BMW в'їхав у дерево. ФОТО
Між Луцьком та селом Дачне Ківерцівського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Інцидент трапився вранці 17 вересня, - пише Суспільне Волині.

Зазначають, що водій на BMW не впорався з керуванням та в'їхав у дерево на узбіччі. На місті події працює слідчо-оперативна група.

Водій свого імені не назвав, каже, що він з Луцька. Слідчий від коментаря відмовився.

Деталі – згодом.
Поблизу Луцька водій на BMW в'їхав у дерево. ФОТО
Поблизу Луцька водій на BMW в'їхав у дерево. ФОТО
Поблизу Луцька водій на BMW в'їхав у дерево. ФОТО
Поблизу Луцька водій на BMW в'їхав у дерево. ФОТО


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Теги: аварія, Дачне
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