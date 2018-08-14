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У волинському селі відключать газ на два дні

У волинському селі відключать газ на два дні
У селі Вужиськ Ратнівського району на два дні відключать газопостачання.

Про це повідомили у пресслужбі ПАТ «Волиньгаз».

Зазначають, що відключення відбудеться 19 вересня о 9:00 та відновлення – о 17:00 20 вересня.

У ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків.

Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.

«Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!» – наголошують газовики.

Відновлення газопостачання 77 споживачам відбудеться 20 вересня 2019 року, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Як зауважили газовики, для пришвидшення відновлення газопостачання та з метою дотримання вимог Правил безпеки систем газопостачання необхідно забезпечити:

- усунення виявлених технічних порушень,
- надання доступу для огляду газопроводів та газових приладів кожного домоволодіння,
- відповідність встановлених газових приладів проекту газифікації,
- наявність актів перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів,
- відсутність заборгованості за спожитий природний газ перед постачальником ТОВ «Волиньгаз Збут».

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Теги: відключення, газ, Волинь
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