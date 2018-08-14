У волинському селі відключать газ на два дні

У селі Вужиськ Ратнівського району на два дні відключать газопостачання.Про це повідомили у пресслужбі ПАТ «Волиньгаз».Зазначають, що відключення відбудеться 19 вересня о 9:00 та відновлення – о 17:00 20 вересня.У ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків.Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.«Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!» – наголошують газовики.Відновлення газопостачання 77 споживачам відбудеться 20 вересня 2019 року, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.Як зауважили газовики, для пришвидшення відновлення газопостачання та з метою дотримання вимог Правил безпеки систем газопостачання необхідно забезпечити:- усунення виявлених технічних порушень,- надання доступу для огляду газопроводів та газових приладів кожного домоволодіння,- відповідність встановлених газових приладів проекту газифікації,- наявність актів перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів,- відсутність заборгованості за спожитий природний газ перед постачальником ТОВ «Волиньгаз Збут».