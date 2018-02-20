Саме те, що треба: у ЖК «Юпітер» – акція на 4-кімнатну квартиру*





Будинок розташований у селі Липини. ЖК «Юпітер» зводить Будівельна компанія «Інвестор», - іформує



Про квартиру



Акційна квартира розташована на 4-му і 5-му (мансардному) поверхах. Її площа 109,34 м².



Це житло – оптимальний варіант для раціональноо і безпроблемного облаштування життєвого простору сім’ї.



На першому поверсі – вітальня 18,28 м², кухня 9,68 м², санвузол та коридор. Кухня має лоджію площею 4,02 м².



На другому поверсі – дві мансардні, і одна звичайна кімнати. Найбільша кімната має площу 18,99 м².На другому рівні квартири розміщений ще один санвузол та коридор.



Про умови продажу квартири



Акційна ціна за умови 100% оплати – $49 000.



Також можливе відтермінування на 12 місяців.



Про житловий комплекс «Юпітер»



ЖК «Юпітер» збудований на межі міста Луцька та села Липини. Комплекс має затишну закриту територію, проте розташований недалеко від міської інфраструктури: поруч є зупинка громадського транспорту. Житло тут ідеально підходить для людей, які хочуть жити за містом, проте не готові відмовитись від атрибутів міського життя.



«Юпітер» має три будинки по 4 поверхи, плюс – мансардний. Два будинки уже здані в експлуатацію.



У «Юпітері» – сучасний благоустрій прибудинкової території, дитячий майданчик та сквер для відпочинку.



Про те, де можна дізнатися подробиці



Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів БК «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.



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