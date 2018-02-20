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Саме те, що треба: у ЖК «Юпітер» – акція на 4-кімнатну квартиру*

Саме те, що треба: у ЖК «Юпітер» – акція на 4-кімнатну квартиру*
Дворівневу квартиру у житловому комплексі «Юпітер» забудовник продає за зниженою ціною.

Будинок розташований у селі Липини. ЖК «Юпітер» зводить Будівельна компанія «Інвестор», - іформує Перший.

Про квартиру

Акційна квартира розташована на 4-му і 5-му (мансардному) поверхах. Її площа 109,34 м².

Це житло – оптимальний варіант для раціональноо і безпроблемного облаштування життєвого простору сім’ї.

На першому поверсі – вітальня 18,28 м², кухня 9,68 м², санвузол та коридор. Кухня має лоджію площею 4,02 м².

На другому поверсі – дві мансардні, і одна звичайна кімнати. Найбільша кімната має площу 18,99 м².На другому рівні квартири розміщений ще один санвузол та коридор.
Саме те, що треба: у ЖК «Юпітер» – акція на 4-кімнатну квартиру*
Саме те, що треба: у ЖК «Юпітер» – акція на 4-кімнатну квартиру*

Про умови продажу квартири

Акційна ціна за умови 100% оплати – $49 000.

Також можливе відтермінування на 12 місяців.
Саме те, що треба: у ЖК «Юпітер» – акція на 4-кімнатну квартиру*

Про житловий комплекс «Юпітер»

ЖК «Юпітер» збудований на межі міста Луцька та села Липини. Комплекс має затишну закриту територію, проте розташований недалеко від міської інфраструктури: поруч є зупинка громадського транспорту. Житло тут ідеально підходить для людей, які хочуть жити за містом, проте не готові відмовитись від атрибутів міського життя.

«Юпітер» має три будинки по 4 поверхи, плюс – мансардний. Два будинки уже здані в експлуатацію.

У «Юпітері» – сучасний благоустрій прибудинкової території, дитячий майданчик та сквер для відпочинку.

Про те, де можна дізнатися подробиці

Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів БК «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: БК ІВнвестор БК

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Теги: Юпітер, квартира, продаж, Інвестор
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