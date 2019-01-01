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Переходив дорогу поза «зеброю»: у Луцьку легковик збив 14-річного хлопчика

Переходив дорогу поза «зеброю»: у Луцьку легковик збив 14-річного хлопчика
У Луцьку на бульварі Дружби Народів Opel Vectra збив 14-річного місцевого жителя.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Аварія сталась 16 вересня.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18 години. За кермом автомобіля перебував 33-річний житель обласного центру.

Попередньо, поліцейські встановили, що водій допустив наїзд на 14-річного місцевого жителя, котрий перетинав проїжджу частину дороги у невстановленому місці.

Внаслідок автопригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в неврологію обласної дитячої клінічної лікарні.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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