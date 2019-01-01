Переходив дорогу поза «зеброю»: у Луцьку легковик збив 14-річного хлопчика
Сьогодні, 10:47
У Луцьку на бульварі Дружби Народів Opel Vectra збив 14-річного місцевого жителя.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Аварія сталась 16 вересня.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18 години. За кермом автомобіля перебував 33-річний житель обласного центру.
Попередньо, поліцейські встановили, що водій допустив наїзд на 14-річного місцевого жителя, котрий перетинав проїжджу частину дороги у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в неврологію обласної дитячої клінічної лікарні.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Аварія сталась 16 вересня.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18 години. За кермом автомобіля перебував 33-річний житель обласного центру.
Попередньо, поліцейські встановили, що водій допустив наїзд на 14-річного місцевого жителя, котрий перетинав проїжджу частину дороги у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в неврологію обласної дитячої клінічної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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