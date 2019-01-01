Переходив дорогу поза «зеброю»: у Луцьку легковик збив 14-річного хлопчика





Про це повідомили у



Аварія сталась 16 вересня.



Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18 години. За кермом автомобіля перебував 33-річний житель обласного центру.



Попередньо, поліцейські встановили, що водій допустив наїзд на 14-річного місцевого жителя, котрий перетинав проїжджу частину дороги у невстановленому місці.



Внаслідок автопригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в неврологію обласної дитячої клінічної лікарні.

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