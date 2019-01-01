На трасі під Луцьком автівка з’їхала у кювет: є постраждалі





Внаслідок ДТП автомобіль Volkswagen Vento з’їхав у кювет та перевернувся. Інцидент трапився 16 вересня близько 22 години, - пише ГУНП у Волинській області.



Тілесні ушкодження отримали водій та 14-річний пасажир автомобіля Fiat Punto. Їх госпіталізували.



За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у селі Рованці Луцького району зіткнулися автомобілі Fiat Punto під керуванням 27-річного жителя Нововолинська та Volkswagen Ventо за кермом якого перебував 37-річний лучанин.Внаслідок ДТП автомобіль Volkswagen Vento з’їхав у кювет та перевернувся. Інцидент трапився 16 вересня близько 22 години, - пише ГУНП у Волинській області.Тілесні ушкодження отримали водій та 14-річний пасажир автомобіля Fiat Punto. Їх госпіталізували.За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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