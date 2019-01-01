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На трасі під Луцьком автівка з’їхала у кювет: є постраждалі

На трасі під Луцьком автівка з’їхала у кювет: є постраждалі
На автодорозі у селі Рованці Луцького району зіткнулися автомобілі Fiat Punto під керуванням 27-річного жителя Нововолинська та Volkswagen Ventо за кермом якого перебував 37-річний лучанин.

Внаслідок ДТП автомобіль Volkswagen Vento з’їхав у кювет та перевернувся. Інцидент трапився 16 вересня близько 22 години, - пише ГУНП у Волинській області.

Тілесні ушкодження отримали водій та 14-річний пасажир автомобіля Fiat Punto. Їх госпіталізували.

За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.


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Теги: аварія, Рованці
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