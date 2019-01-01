Тато назавжди залишиться взірцем для доньки: у дитини загиблого Героя – день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Дев'ятий день народження за кілька днів зустріне. Вона є донькою захисника України. Руслан був військовослужбовцем 51-ї окремої механізованої бригади, брав участь у відсічі збройної агресії на східних теренах нашої держави, загинув у ніч на 25 серпня 2014 р. у районі смт. Кутейникове Амвросіївського р-ну, коли його батальйон потрапив у оточення під постійним артобстрілом поблизу Іловайська. Вдовою лишилася молода дружина Олена з двома малими дітками на руках.Восени Ангеліна пішла до четвертого класу НВК с.Зимне. Дівчинка говорить, що цікавих предметів у шкільній програмі є дуже багато. Але найбільше подобається математика, трудове навчання, фізична культура, додатково навчається гри у шахмати. Подобається Ангелінці українська культура, вона опановує інструмент бандуру, та відвідує народні танці.Але найзаповітнішою мрією нашої іменинниці, як і більшості діток Небесного Легіону, є мир в Україні. Вона хоче, аби кожен батько зі східних фронтів повернувся додому до своїх діток. Ангеліна пишається своїм татком, що поклав своє життя за Україну. З ним вона проводила багато часу і згадує про це кожного дня. Руслан назавжди залишиться взірцем для неї, і дівчинка зробить усе від неї залежне, аби батько пишався своєю донечкою.Однією із мрій іменинниці є подорожі. Минулого року вона з всією родиною перебували у таборі поблизу Кам’янця-Подільського. А цього літа уже в кінці липня Ангеліна самостійно (без мами) вирушила в Іспанію. Разом з іншими дітками її віку дівчинка побувала в чудових та мальовничих містах: Мадриді, Мурсії, Лопагані, Гранаді. Там їй найбільше запам’яталися екскурсії в наукові мізеї та спільні поїздки з веселими співами, купання в теплому морі, спілкування з друзями. Завдяки небайдужим українцям сонячної Іспанії у дівчинки залишилися незабутні враження від дивовижної країни. Ангеліна і надалі мріє подорожувати, зокрема хотіла б ще поїхати у Карпати та побувати у столиці.Олена говорить, що матеріальний стан її сім’ї є задовільним, жінка отримує пенсію по втраті годувальника та працює мерчендайзером. Тож усіма необхідними речами намагається забезпечити діток своїми силами. Але завжди є потреба в одязі та взутті, так як дітки цього віку ростуть дуже швидко. Олена вдячна усім волонтерам, що допомагають її родині.Але в переказі ви можете і конкретно зазначити, на яку саме дитину адресуєте допомогу.