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Тато назавжди залишиться взірцем для доньки: у дитини загиблого Героя – день народження

Тато назавжди залишиться взірцем для доньки: у дитини загиблого Героя – день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.


Дев'ятий день народження за кілька днів зустріне Ангелінка Голяновська. Вона є донькою захисника України Голяновського Руслана Вікторовича. Руслан був військовослужбовцем 51-ї окремої механізованої бригади, брав участь у відсічі збройної агресії на східних теренах нашої держави, загинув у ніч на 25 серпня 2014 р. у районі смт. Кутейникове Амвросіївського р-ну, коли його батальйон потрапив у оточення під постійним артобстрілом поблизу Іловайська. Вдовою лишилася молода дружина Олена з двома малими дітками на руках.

Восени Ангеліна пішла до четвертого класу НВК с.Зимне. Дівчинка говорить, що цікавих предметів у шкільній програмі є дуже багато. Але найбільше подобається математика, трудове навчання, фізична культура, додатково навчається гри у шахмати. Подобається Ангелінці українська культура, вона опановує інструмент бандуру, та відвідує народні танці.

Але найзаповітнішою мрією нашої іменинниці, як і більшості діток Небесного Легіону, є мир в Україні. Вона хоче, аби кожен батько зі східних фронтів повернувся додому до своїх діток. Ангеліна пишається своїм татком, що поклав своє життя за Україну. З ним вона проводила багато часу і згадує про це кожного дня. Руслан назавжди залишиться взірцем для неї, і дівчинка зробить усе від неї залежне, аби батько пишався своєю донечкою.

Однією із мрій іменинниці є подорожі. Минулого року вона з всією родиною перебували у таборі поблизу Кам’янця-Подільського. А цього літа уже в кінці липня Ангеліна самостійно (без мами) вирушила в Іспанію. Разом з іншими дітками її віку дівчинка побувала в чудових та мальовничих містах: Мадриді, Мурсії, Лопагані, Гранаді. Там їй найбільше запам’яталися екскурсії в наукові мізеї та спільні поїздки з веселими співами, купання в теплому морі, спілкування з друзями. Завдяки небайдужим українцям сонячної Іспанії у дівчинки залишилися незабутні враження від дивовижної країни. Ангеліна і надалі мріє подорожувати, зокрема хотіла б ще поїхати у Карпати та побувати у столиці.

Олена говорить, що матеріальний стан її сім’ї є задовільним, жінка отримує пенсію по втраті годувальника та працює мерчендайзером. Тож усіма необхідними речами намагається забезпечити діток своїми силами. Але завжди є потреба в одязі та взутті, так як дітки цього віку ростуть дуже швидко. Олена вдячна усім волонтерам, що допомагають її родині.

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна). Але в переказі ви можете і конкретно зазначити, на яку саме дитину адресуєте допомогу.

Інформація для благодійників:

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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