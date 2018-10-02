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Вихідні у жовтні: скільки днів відпочиватимуть українці

Вихідні у жовтні: скільки днів відпочиватимуть українці
У жовтні українці загалом матимуть дев’ять вихідних, серед них – День захисника України, яке є офіційним державним святом.

У православному календарі це також велике свято – Покрова Пресвятої Богородиці, - пишуть Факти.

У 2019 році він припадає на понеділок, тому українці відпочиватимуть три дні поспіль – 12, 13 та 14 жовтня.

Загалом у жовтні 31 день, серед них – дев’ять вихідних та 22 робочих.

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Теги: вихідні, жовтень
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