Вихідні у жовтні: скільки днів відпочиватимуть українці
Сьогодні, 20:25
У жовтні українці загалом матимуть дев’ять вихідних, серед них – День захисника України, яке є офіційним державним святом.
У православному календарі це також велике свято – Покрова Пресвятої Богородиці, - пишуть Факти.
У 2019 році він припадає на понеділок, тому українці відпочиватимуть три дні поспіль – 12, 13 та 14 жовтня.
Загалом у жовтні 31 день, серед них – дев’ять вихідних та 22 робочих.
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У православному календарі це також велике свято – Покрова Пресвятої Богородиці, - пишуть Факти.
У 2019 році він припадає на понеділок, тому українці відпочиватимуть три дні поспіль – 12, 13 та 14 жовтня.
Загалом у жовтні 31 день, серед них – дев’ять вихідних та 22 робочих.
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