Вихідні у жовтні: скільки днів відпочиватимуть українці





У православному календарі це також велике свято – Покрова Пресвятої Богородиці, - пишуть



У 2019 році він припадає на понеділок, тому українці відпочиватимуть три дні поспіль – 12, 13 та 14 жовтня.



Загалом у жовтні 31 день, серед них – дев’ять вихідних та 22 робочих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жовтні українці загалом матимуть дев’ять вихідних, серед них – День захисника України, яке є офіційним державним святом.У православному календарі це також велике свято – Покрова Пресвятої Богородиці, - пишуть Факти У 2019 році він припадає на понеділок, тому українці відпочиватимуть три дні поспіль – 12, 13 та 14 жовтня.Загалом у жовтні 31 день, серед них – дев’ять вихідних та 22 робочих.

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