У волинянки з сараю викрали велику суму грошей
Сьогодні, 11:40
У Володимирі-Волинському з приміщення сараю викрали гроші.
Про це інформують у поліції, – передає сайт «Княжий Град».
Жителька міста Володимира-Волинського повідомила правоохоронцям, що з 16:00 13-го вересня до 5:00 14 вересня невідомий проникнув до приміщення звідки викрав накопичені гроші.
З приміщення викрали, зокрема, 56 000 гривень та 2 000 доларів США, чим спричинили майнову шкоду у розмірі 108 000 гривень.
Поліцейські встановили, що зловмисник потрапив до сараю шляхом пошкодження навісного замка.
Обставини з’ясовують у поліції.
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Про це інформують у поліції, – передає сайт «Княжий Град».
Жителька міста Володимира-Волинського повідомила правоохоронцям, що з 16:00 13-го вересня до 5:00 14 вересня невідомий проникнув до приміщення звідки викрав накопичені гроші.
З приміщення викрали, зокрема, 56 000 гривень та 2 000 доларів США, чим спричинили майнову шкоду у розмірі 108 000 гривень.
Поліцейські встановили, що зловмисник потрапив до сараю шляхом пошкодження навісного замка.
Обставини з’ясовують у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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