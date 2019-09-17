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У волинянки з сараю викрали велику суму грошей

У волинянки з сараю викрали велику суму грошей
У Володимирі-Волинському з приміщення сараю викрали гроші.

Про це інформують у поліції, – передає сайт «Княжий Град».

Жителька міста Володимира-Волинського повідомила правоохоронцям, що з 16:00 13-го вересня до 5:00 14 вересня невідомий проникнув до приміщення звідки викрав накопичені гроші.

З приміщення викрали, зокрема, 56 000 гривень та 2 000 доларів США, чим спричинили майнову шкоду у розмірі 108 000 гривень.

Поліцейські встановили, що зловмисник потрапив до сараю шляхом пошкодження навісного замка.

Обставини з’ясовують у поліції.

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Теги: злодій
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