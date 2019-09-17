У волинянки з сараю викрали велику суму грошей





Про це інформують у поліції, – передає сайт



Жителька міста Володимира-Волинського повідомила правоохоронцям, що з 16:00 13-го вересня до 5:00 14 вересня невідомий проникнув до приміщення звідки викрав накопичені гроші.



З приміщення викрали, зокрема, 56 000 гривень та 2 000 доларів США, чим спричинили майнову шкоду у розмірі 108 000 гривень.



Поліцейські встановили, що зловмисник потрапив до сараю шляхом пошкодження навісного замка.



Обставини з’ясовують у поліції.

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