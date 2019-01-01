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У селі під Луцьком зіткнулись легковик та вантажівка: є постраждалі

У селі під Луцьком зіткнулись легковик та вантажівка: є постраждалі
У селі Усичі Луцького району сталась аварія.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці аварії.

Інформацію підтвердив і завідувач центральної оперативної диспетчерської служби Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов, який разом із двома бригадами невідкладної допомоги виїхав на місце ДТП.

З його слів, аварія, унаслідок якої є постраждалі, трапилась за участю легкового авто та вантажівки.

«Наразі про ДТП майже нічого не відомо, окрім того, що зіткнулися легковик та вантажівка. Постраждалі є, і більше одного. З Луцька їде дві карети екстреної медичної допомоги», - розповів медик.

Про деталі та обставини ДТП - згодом.

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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