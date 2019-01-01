У селі під Луцьком зіткнулись легковик та вантажівка: є постраждалі





Про це



Інформацію підтвердив і завідувач центральної оперативної диспетчерської служби Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов, який разом із двома бригадами невідкладної допомоги виїхав на місце ДТП.



З його слів, аварія, унаслідок якої є постраждалі, трапилась за участю легкового авто та вантажівки.



«Наразі про ДТП майже нічого не відомо, окрім того, що зіткнулися легковик та вантажівка. Постраждалі є, і більше одного. З Луцька їде дві карети екстреної медичної допомоги», - розповів медик.



Про деталі та обставини ДТП - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Усичі Луцького району сталась аварія.Про це Волинським Новинам повідомили очевидці аварії.Інформацію підтвердив і завідувач центральної оперативної диспетчерської служби Волинського обласного центру медичної допомоги, який разом із двома бригадами невідкладної допомоги виїхав на місце ДТП.З його слів, аварія, унаслідок якої є постраждалі, трапилась за участю легкового авто та вантажівки.«Наразі про ДТП майже нічого не відомо, окрім того, що зіткнулися легковик та вантажівка. Постраждалі є, і більше одного. З Луцька їде дві карети екстреної медичної допомоги», - розповів медик.Про деталі та обставини ДТП - згодом.

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