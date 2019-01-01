Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Зимно: сільська рада, школа, магазин ФОП Гонтарук
м. Вол.-Вол.: кафе «Золота підкова», ветбаклабораторія с. Зимно, вул.: Шевченка, Тиха, Зелена, Монастирська, Грушевського, Польова, Приміська, Молодіжна, Гайдамацька,
м. Вол.-Вол., вул.: Стравінського, Зимнівська, 80-102, 71-93, О.Олеся, 25, 48-102, Зубинського, 3,4, Українська
2. 09:00 - 17:00
м. Вол.-Вол., вул.: М.Черемшини, І.Огієнка, Шопена, Привокзальна, 70-80
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 198
с.Вільхівка 09:00-17:00 Горохівський районний відділ освіти – Кухня, Школа
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
Вільхівська сільська рада-Клуб
Церква
Дім молитви
Вільхівська сільська рада-Адмінбудинок
ПАТ"Укртелеком"-АТС
ПОСП "Україна"-Контора
ФОП Войтович Є.Ф-магазин Лариса
ПОСП "Україна"-Башня
ФОП Мулько А.А.-Магазин пром.прод.товарів
ФОП Федонюк П.П.-Магазин
с. Вільхівка:
вул. Шкільна
вул. Зелена
вул.Східна
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л-55-01
Р-129 10:00 – 17:00 ФОП Мариняк ФГ-АРК с.Верхнів повністю с.Бужанка вул.Миру
2 ПЛ-04кв Л-1 від КТП-141 10:00 – 17:00 ФОП Лукянчук с.Волиця (Колона) вул. Миру Центральна
3 ПЛ-04кв Л-2 від КТП-182 09:30 – 16:30 с.Заболотці вул. Садова
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л-59-05 уч.оп.300-320 (ЗТП-278 до ЗТП-280) (ТП-279) 09:30 – 17:00 ПП Гембік В.О., ПП Пахачук Н.І. с.Грудки, вул.. Шевченка, вул.. Л.Українки, вул.. Чкалова, вул.. Радянська.
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 ЩТП-221 10:00 – 17:00 ПП Шворак Н.М. с. Карпилівка, вул.Польова, вул. Незалежності.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-10 кВ Л 40-02 9:00-17:00
ПЛ-10 кВ Л 40-02
КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна
КТП-278 смт. Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
Церква
КТП-305 смт.Олика
МДКП "Ківерціводоканал"
Вол. обл. психлікарня № 2
КТП-309 смт. Олика
СГВК"Птахівник"
Вол. обл. психлікарня № 3
Церква ХВЄ смт.Олика
ФОП Лебедь Богдан Федорович
КТП-319 смт. Олика
Селищна рада смт.Олика
ФОП Дорощук Василь Феодосійович
ФОП Мельник Олександр Сергійович
ФОП Яйленко Федір Костянтинович
ФОП Костюк Андрій Андрійович ФОП Колосінський Валерій Володимирович
ЗТП-324 смт. Олика
ФОП Подобаєва Ніна Леонідівна
КТП-528 смт. Олика
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-530 смт.Олика
Олицький психоневрологічний будинок-інтернат ПЛ-10 кВ Л 40-02
КТП-256 смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,
КТП-278 смт. Олика
вул. Шевченка вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібова
вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29,пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.Набережна
КТП-305 смт.Олика
КТП-309 смт. Олика
вул. Незалежності
вул. Шевченка
КТП-319 смт. Олика
вул. Козацька
вул. Гагаріна
вул. Богуна, буд. 1-4,6-22,25,27,29,30,17а,8а,вул. Ворошилова
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8, вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11, вул. Путилівка
ЗТП-324 смт. Олика
КТП-528 смт. Олика
вул.Радгоспна/повністю/,смт.Олика
КТП-530 смт.Олика
3 ПЛ-0,4кВ КТП-300
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-300 с.Дерно
Дім молитви ПЛ-0,4кВ КТП-300. с.Дерно Вул.Дачна, Залізнична, Воз'єднання
4 ПЛ-0,4кВ КТП-4700
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-470 с.Холоневичі
Сільська рада с.Холоневичі
Цуманське споживче товариство
ФОП Філюк Олександр Васильович
КП`Конвалія` Цуманська районна лікарня №2 ПЛ-0,4кВ КТП-470 с.Холоневичі.
вул.Центральна
5 ПЛ-0,4кВ КТП-40
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-40
ФОП Батицька Людмила Миколаївна
Свято-Різдво-Христова громада УУПЦ ПЛ-0,4кВ КТП-40 с.Веснянка
вул.Дачна, вул.Лісна
6 ПЛ-0,4кВ КТП-323
8:30-13:00
ПЛ-0,4кВ КТП-323 c.Озерце
Трофимук В.Г.
ПЛ-0,4кВ КТП-323 c.Озерце
с.Озерце частково
7 ПЛ-0,4кВ ЗТП-545
14:00-16:00 ЗТП-545 с.Жидичин
ФОП Подригуля Олеся Стефанівна
ПАТ "Укртелеком"
Відділ освіти Ківерцівської РДА ЗТП-545 с.Жидичин
вул.Б.Хмельницького,
вул.Учительська
вул.Миру
8 ПЛ-0,4кВ ТП-431
13:00-16:00 ТП-431 с.Жидичин
ФОП Громик Михайло Степанович
ФОП Сірук Леонід Петрович
ФОП Доманський В.Ф. ТП-431 с.Жидичин
вул.17-го Вересня,61-78,
Ковельський район
1.
ПС №35 «Мясокомбінат»
ПЛ – 10 кВ Л.97-11 Л.97-12 Л.97-16 Л.97-18
9:00-17:00 ПрАТ "Ковел.ковбаси"
ДП"Укравтогаз"
ПТМ"Ковельтепло"
ФОП М'якота П.І.
Гаражн.кооп.Промінь
Ковельське РЖКП №2
ФОП Геч Т.В.
Ф.О. Бединська С.М.
Ковельське МТМО
ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ ВКФ "Ковель"
ЖБК Прометей
ЖБК"Шевченка"
ФОП Стасюк В.І.
ФОП Батюк Т.І.
МПП "Роман"
ПТМ"Ковельтепло"
ЖБК"Явір"
ФОП Романюк Т.П.
Філія ДВТП"Волиньфар
ФОП Потапчук В.М.
ОСББ "Промінь-Ковель"
ЖБК"Будівельник"
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
ОСБЖБ "Перемога"
ТЗОВ"НЕКТАР" ЛТД
Ков.управління освіти вик.ком.(дит.сад №6)
ФОП Рижко О,Б,
ФОП Козак О.М.
ПВТФ "Фітоцентр"
ПАТ КБ "Приватбанк"
ФОП Соловей С.П.
ФОП Дем`янчук В.І.
Ф.О.Ярощук Н.В.
ФОП Дідицька М.Я.
ФОП Кавас В.С.
ФОП Шпилюк А.О.
ФОП Лозовицька Л.В.
ФОП Мулярчук В.І.
ФОП Чибізов В.П.
ФОП Ягодинець Г.М.
Ков.управління освіти вик.ком. (школа №13)
ПрАТ "Хлібокомбінат" (кіоск)
ФОП Рембач П.С.
ФОП Якубук В. П.
ПП "АС Експерт"
ТзОВ ВКФ "Ковель"
ТзОВ "Пакко Холдинг"
ФОП Миронюк Г.В.
Вол.дирекція УДППЗ
Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк
ПП "ЮАІНЕТ"
ЖБК"Світязь"
ЖБК"Світязь"
ФОП Миронюк Г.В.
Ков.управління освіти вик.ком. (дит.сад.№8)
м.Ковель, вул.Володимирська
Варшавська, 10а,
40р.Перемоги, Заводська,27а
2.
ПЛ-10кВ Л.39-13
Л.39-14, Л.39-12
9:00-17:00 ФОП Копанчук В.М.
ФОП Федорук Г.Ю.
ФОП Гриценюк Л.Р.
ПАТ "Дубномолоко"
ФОП Данилюк І.П.
ФОП Горайчук В.П.
Райкультвідділ Ков.РДА (музична школа Поворськ)
Св'ято-Покровська церква УПЦ КП
СТзОВ"Любисток"
Ковельське МТМО (ФАП Ломачанка)
СТзОВ"Заповіт"
Ковельське МТМО (ФАП Луківка)
С/Р Козлиничі
ФОП Санько А.С.
Ковельське МТМО (ФАП Гривятки)
СТзОВ "Васюти"
С/Р Уховецьк
ФОП Іллюх В.П.
Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Ткачук Т.С. с. Поворськ, с. Ломачанка
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Інформацію не надано.
Луцький район
1.
ПЛ-10 кВ Л-20-05 від
ЛР-235 до КР-112
(КТП-181, 189, 506, 515, ЗТП-411, 464). 09:00-17:00 СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група", ДП"Центр сертиф. та експ. нас. і садив. матер." (Сортодослідна станція), Липинська сільська рада (Дитсадок, Котельня, Школа, будинок культури), ПАТ „Укртелеком” (АТС), Підприємство „Олдем”, ПАТ”Волиньгаз” с. Липини вул. Шкільна, Нова, Молодіжна, Першотравнева, Садова, Спортивна, Космонавтів
2. КТП-438 09:00 – 17:00 С/р с. Чаруків (дитсадок, артсвердловина №1, амбулаторія) с. Чаруків вул. Шкільна, Молодіжна
Любомльський та Шацький райони
1. 09:00 – 17:00
с. Кошари
2. 09:00 – 17:00
смт Шацьк вул Шковороди, Лесі-Українки
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Набруска: Клуб, магазин, школа, ФАП;
с. Нова Руда: ФОП Сергійчук В.В. цех, церква, сільська рада, магазин, клуб, ФОП Савчук С.В. кіоск, лісництво, Рожищенська філія ТОВ "Інтр Фуд" ППМ, ФОП Дарчук Марія Миколаївна магазин, ФОП Сачук Василь Андрійович цех, ФАП, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, АТС, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Дарчук М.М. пилорама, ларьок, церква, БСМЗ "Киїстар", "МТС УКРАЇНА";
с. Троянівка: дит.садок, сільська рада, ФОП Туревич Дмитро Іванович магазин, будинок культури, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, церква, АТС, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Туревич З.І. кафе, ФОП Кравчук В.В. магазин, амбулаторія, пилорама, школа, гуртожиток БСМз «Київстар»;
с. Черськ: школа, церква, ФАП, ФОП Туревич Дмитро Іванович магазин, ФОП Турик Ольга Якимівна магазин, Маневицьке споживче товариство магазин;
с. Бережниця: Маневицьке споживче товариство магазин, школа, ФОП СмІтюх В.В. кіоск, АТС, Кооператив "Бережанка" кіоски, пилорама, лісництво, ФОП Василюк Олександр Олександрович цех;
с. Градиськ: лісництво, клуб, школа, церква, ФАП, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Мусійчук В.В. пилорама;
с. Майдан: школа, ФАП, ФОП Мазурик Сергій Володимирович цех, Маневицьке споживче товариство магазин, ТОВ "АСТЕЛІТ" БСМС с. Набруска, с. Нова Руда, с. Троянівка, с. Черськ, с. Бережниця, с. Градиськ, с. Майдан
2 ПЛ-10 кВ Л-28-06 від ЛР-113 10:00-17:00 с. Северинівка: Маневицьке споживче товариство магазин, клуб, ФАП, церква;
с. Кукли: ФОП Федорук Анатолій Іванович кіоск, сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, АТС, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Літовець А.В. магазин, ФАП, церква, клуб, школа;
с. Рудка: Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Акентьєв Василь Михайлович магазин, церква с. Северинівка, с. Кукли, с. Рудка
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Селищна рада
м.Нововолинськ
вул.Стуса, 1
вул.Східна, 7-23, 10-28
вул.Вишнева
вул.Макарова
вул.Пархоменка, 18-26
вул.Мічуріна, 1-7, 2-4, 19
Ратнівський район
Інформацію не надано.
Рожищенський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-72
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі
с.Вишеньки
с.Носачевичі
с.Вишеньки
16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик вул.Володимирська
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-90 10:00-16:30 с.Тупали
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-157 Л-1 10:00-16:30 с.Осьмиговичі вул.Вільна
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-254 09:00-16:30 ФОП Літвинович Є.В.- вагова, ЖКП – водокачка, ДЕП 866- дільниця с.м.т.Турійськ вул.Проектна, Шкільна, Першотравнева
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Зимно: сільська рада, школа, магазин ФОП Гонтарук
м. Вол.-Вол.: кафе «Золота підкова», ветбаклабораторія с. Зимно, вул.: Шевченка, Тиха, Зелена, Монастирська, Грушевського, Польова, Приміська, Молодіжна, Гайдамацька,
м. Вол.-Вол., вул.: Стравінського, Зимнівська, 80-102, 71-93, О.Олеся, 25, 48-102, Зубинського, 3,4, Українська
2. 09:00 - 17:00
м. Вол.-Вол., вул.: М.Черемшини, І.Огієнка, Шопена, Привокзальна, 70-80
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 198
с.Вільхівка 09:00-17:00 Горохівський районний відділ освіти – Кухня, Школа
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
Вільхівська сільська рада-Клуб
Церква
Дім молитви
Вільхівська сільська рада-Адмінбудинок
ПАТ"Укртелеком"-АТС
ПОСП "Україна"-Контора
ФОП Войтович Є.Ф-магазин Лариса
ПОСП "Україна"-Башня
ФОП Мулько А.А.-Магазин пром.прод.товарів
ФОП Федонюк П.П.-Магазин
с. Вільхівка:
вул. Шкільна
вул. Зелена
вул.Східна
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л-55-01
Р-129 10:00 – 17:00 ФОП Мариняк ФГ-АРК с.Верхнів повністю с.Бужанка вул.Миру
2 ПЛ-04кв Л-1 від КТП-141 10:00 – 17:00 ФОП Лукянчук с.Волиця (Колона) вул. Миру Центральна
3 ПЛ-04кв Л-2 від КТП-182 09:30 – 16:30 с.Заболотці вул. Садова
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л-59-05 уч.оп.300-320 (ЗТП-278 до ЗТП-280) (ТП-279) 09:30 – 17:00 ПП Гембік В.О., ПП Пахачук Н.І. с.Грудки, вул.. Шевченка, вул.. Л.Українки, вул.. Чкалова, вул.. Радянська.
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 ЩТП-221 10:00 – 17:00 ПП Шворак Н.М. с. Карпилівка, вул.Польова, вул. Незалежності.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-10 кВ Л 40-02 9:00-17:00
ПЛ-10 кВ Л 40-02
КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна
КТП-278 смт. Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
Церква
КТП-305 смт.Олика
МДКП "Ківерціводоканал"
Вол. обл. психлікарня № 2
КТП-309 смт. Олика
СГВК"Птахівник"
Вол. обл. психлікарня № 3
Церква ХВЄ смт.Олика
ФОП Лебедь Богдан Федорович
КТП-319 смт. Олика
Селищна рада смт.Олика
ФОП Дорощук Василь Феодосійович
ФОП Мельник Олександр Сергійович
ФОП Яйленко Федір Костянтинович
ФОП Костюк Андрій Андрійович ФОП Колосінський Валерій Володимирович
ЗТП-324 смт. Олика
ФОП Подобаєва Ніна Леонідівна
КТП-528 смт. Олика
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-530 смт.Олика
Олицький психоневрологічний будинок-інтернат ПЛ-10 кВ Л 40-02
КТП-256 смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,
КТП-278 смт. Олика
вул. Шевченка вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібова
вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29,пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.Набережна
КТП-305 смт.Олика
КТП-309 смт. Олика
вул. Незалежності
вул. Шевченка
КТП-319 смт. Олика
вул. Козацька
вул. Гагаріна
вул. Богуна, буд. 1-4,6-22,25,27,29,30,17а,8а,вул. Ворошилова
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8, вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11, вул. Путилівка
ЗТП-324 смт. Олика
КТП-528 смт. Олика
вул.Радгоспна/повністю/,смт.Олика
КТП-530 смт.Олика
3 ПЛ-0,4кВ КТП-300
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-300 с.Дерно
Дім молитви ПЛ-0,4кВ КТП-300. с.Дерно Вул.Дачна, Залізнична, Воз'єднання
4 ПЛ-0,4кВ КТП-4700
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-470 с.Холоневичі
Сільська рада с.Холоневичі
Цуманське споживче товариство
ФОП Філюк Олександр Васильович
КП`Конвалія` Цуманська районна лікарня №2 ПЛ-0,4кВ КТП-470 с.Холоневичі.
вул.Центральна
5 ПЛ-0,4кВ КТП-40
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-40
ФОП Батицька Людмила Миколаївна
Свято-Різдво-Христова громада УУПЦ ПЛ-0,4кВ КТП-40 с.Веснянка
вул.Дачна, вул.Лісна
6 ПЛ-0,4кВ КТП-323
8:30-13:00
ПЛ-0,4кВ КТП-323 c.Озерце
Трофимук В.Г.
ПЛ-0,4кВ КТП-323 c.Озерце
с.Озерце частково
7 ПЛ-0,4кВ ЗТП-545
14:00-16:00 ЗТП-545 с.Жидичин
ФОП Подригуля Олеся Стефанівна
ПАТ "Укртелеком"
Відділ освіти Ківерцівської РДА ЗТП-545 с.Жидичин
вул.Б.Хмельницького,
вул.Учительська
вул.Миру
8 ПЛ-0,4кВ ТП-431
13:00-16:00 ТП-431 с.Жидичин
ФОП Громик Михайло Степанович
ФОП Сірук Леонід Петрович
ФОП Доманський В.Ф. ТП-431 с.Жидичин
вул.17-го Вересня,61-78,
Ковельський район
1.
ПС №35 «Мясокомбінат»
ПЛ – 10 кВ Л.97-11 Л.97-12 Л.97-16 Л.97-18
9:00-17:00 ПрАТ "Ковел.ковбаси"
ДП"Укравтогаз"
ПТМ"Ковельтепло"
ФОП М'якота П.І.
Гаражн.кооп.Промінь
Ковельське РЖКП №2
ФОП Геч Т.В.
Ф.О. Бединська С.М.
Ковельське МТМО
ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ ВКФ "Ковель"
ЖБК Прометей
ЖБК"Шевченка"
ФОП Стасюк В.І.
ФОП Батюк Т.І.
МПП "Роман"
ПТМ"Ковельтепло"
ЖБК"Явір"
ФОП Романюк Т.П.
Філія ДВТП"Волиньфар
ФОП Потапчук В.М.
ОСББ "Промінь-Ковель"
ЖБК"Будівельник"
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
ОСБЖБ "Перемога"
ТЗОВ"НЕКТАР" ЛТД
Ков.управління освіти вик.ком.(дит.сад №6)
ФОП Рижко О,Б,
ФОП Козак О.М.
ПВТФ "Фітоцентр"
ПАТ КБ "Приватбанк"
ФОП Соловей С.П.
ФОП Дем`янчук В.І.
Ф.О.Ярощук Н.В.
ФОП Дідицька М.Я.
ФОП Кавас В.С.
ФОП Шпилюк А.О.
ФОП Лозовицька Л.В.
ФОП Мулярчук В.І.
ФОП Чибізов В.П.
ФОП Ягодинець Г.М.
Ков.управління освіти вик.ком. (школа №13)
ПрАТ "Хлібокомбінат" (кіоск)
ФОП Рембач П.С.
ФОП Якубук В. П.
ПП "АС Експерт"
ТзОВ ВКФ "Ковель"
ТзОВ "Пакко Холдинг"
ФОП Миронюк Г.В.
Вол.дирекція УДППЗ
Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк
ПП "ЮАІНЕТ"
ЖБК"Світязь"
ЖБК"Світязь"
ФОП Миронюк Г.В.
Ков.управління освіти вик.ком. (дит.сад.№8)
м.Ковель, вул.Володимирська
Варшавська, 10а,
40р.Перемоги, Заводська,27а
2.
ПЛ-10кВ Л.39-13
Л.39-14, Л.39-12
9:00-17:00 ФОП Копанчук В.М.
ФОП Федорук Г.Ю.
ФОП Гриценюк Л.Р.
ПАТ "Дубномолоко"
ФОП Данилюк І.П.
ФОП Горайчук В.П.
Райкультвідділ Ков.РДА (музична школа Поворськ)
Св'ято-Покровська церква УПЦ КП
СТзОВ"Любисток"
Ковельське МТМО (ФАП Ломачанка)
СТзОВ"Заповіт"
Ковельське МТМО (ФАП Луківка)
С/Р Козлиничі
ФОП Санько А.С.
Ковельське МТМО (ФАП Гривятки)
СТзОВ "Васюти"
С/Р Уховецьк
ФОП Іллюх В.П.
Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Ткачук Т.С. с. Поворськ, с. Ломачанка
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Інформацію не надано.
Луцький район
1.
ПЛ-10 кВ Л-20-05 від
ЛР-235 до КР-112
(КТП-181, 189, 506, 515, ЗТП-411, 464). 09:00-17:00 СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група", ДП"Центр сертиф. та експ. нас. і садив. матер." (Сортодослідна станція), Липинська сільська рада (Дитсадок, Котельня, Школа, будинок культури), ПАТ „Укртелеком” (АТС), Підприємство „Олдем”, ПАТ”Волиньгаз” с. Липини вул. Шкільна, Нова, Молодіжна, Першотравнева, Садова, Спортивна, Космонавтів
2. КТП-438 09:00 – 17:00 С/р с. Чаруків (дитсадок, артсвердловина №1, амбулаторія) с. Чаруків вул. Шкільна, Молодіжна
Любомльський та Шацький райони
1. 09:00 – 17:00
с. Кошари
2. 09:00 – 17:00
смт Шацьк вул Шковороди, Лесі-Українки
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Набруска: Клуб, магазин, школа, ФАП;
с. Нова Руда: ФОП Сергійчук В.В. цех, церква, сільська рада, магазин, клуб, ФОП Савчук С.В. кіоск, лісництво, Рожищенська філія ТОВ "Інтр Фуд" ППМ, ФОП Дарчук Марія Миколаївна магазин, ФОП Сачук Василь Андрійович цех, ФАП, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, АТС, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Дарчук М.М. пилорама, ларьок, церква, БСМЗ "Киїстар", "МТС УКРАЇНА";
с. Троянівка: дит.садок, сільська рада, ФОП Туревич Дмитро Іванович магазин, будинок культури, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, церква, АТС, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Туревич З.І. кафе, ФОП Кравчук В.В. магазин, амбулаторія, пилорама, школа, гуртожиток БСМз «Київстар»;
с. Черськ: школа, церква, ФАП, ФОП Туревич Дмитро Іванович магазин, ФОП Турик Ольга Якимівна магазин, Маневицьке споживче товариство магазин;
с. Бережниця: Маневицьке споживче товариство магазин, школа, ФОП СмІтюх В.В. кіоск, АТС, Кооператив "Бережанка" кіоски, пилорама, лісництво, ФОП Василюк Олександр Олександрович цех;
с. Градиськ: лісництво, клуб, школа, церква, ФАП, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Мусійчук В.В. пилорама;
с. Майдан: школа, ФАП, ФОП Мазурик Сергій Володимирович цех, Маневицьке споживче товариство магазин, ТОВ "АСТЕЛІТ" БСМС с. Набруска, с. Нова Руда, с. Троянівка, с. Черськ, с. Бережниця, с. Градиськ, с. Майдан
2 ПЛ-10 кВ Л-28-06 від ЛР-113 10:00-17:00 с. Северинівка: Маневицьке споживче товариство магазин, клуб, ФАП, церква;
с. Кукли: ФОП Федорук Анатолій Іванович кіоск, сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, АТС, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Літовець А.В. магазин, ФАП, церква, клуб, школа;
с. Рудка: Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Акентьєв Василь Михайлович магазин, церква с. Северинівка, с. Кукли, с. Рудка
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Селищна рада
м.Нововолинськ
вул.Стуса, 1
вул.Східна, 7-23, 10-28
вул.Вишнева
вул.Макарова
вул.Пархоменка, 18-26
вул.Мічуріна, 1-7, 2-4, 19
Ратнівський район
Інформацію не надано.
Рожищенський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-72
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі
с.Вишеньки
с.Носачевичі
с.Вишеньки
16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик вул.Володимирська
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-90 10:00-16:30 с.Тупали
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-157 Л-1 10:00-16:30 с.Осьмиговичі вул.Вільна
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-254 09:00-16:30 ФОП Літвинович Є.В.- вагова, ЖКП – водокачка, ДЕП 866- дільниця с.м.т.Турійськ вул.Проектна, Шкільна, Першотравнева
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