Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 вересня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00с. Зимно: сільська рада, школа, магазин ФОП Гонтарукм. Вол.-Вол.: кафе «Золота підкова», ветбаклабораторія с. Зимно, вул.: Шевченка, Тиха, Зелена, Монастирська, Грушевського, Польова, Приміська, Молодіжна, Гайдамацька,м. Вол.-Вол., вул.: Стравінського, Зимнівська, 80-102, 71-93, О.Олеся, 25, 48-102, Зубинського, 3,4, Українська2. 09:00 - 17:00м. Вол.-Вол., вул.: М.Черемшини, І.Огієнка, Шопена, Привокзальна, 70-801. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 198с.Вільхівка 09:00-17:00 Горохівський районний відділ освіти – Кухня, ШколаКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПВільхівська сільська рада-КлубЦеркваДім молитвиВільхівська сільська рада-АдмінбудинокПАТ"Укртелеком"-АТСПОСП "Україна"-КонтораФОП Войтович Є.Ф-магазин ЛарисаПОСП "Україна"-БашняФОП Мулько А.А.-Магазин пром.прод.товарівФОП Федонюк П.П.-Магазинс. Вільхівка:вул. Шкільнавул. Зеленавул.Східна1 ПЛ-10кв Л-55-01Р-129 10:00 – 17:00 ФОП Мариняк ФГ-АРК с.Верхнів повністю с.Бужанка вул.Миру2 ПЛ-04кв Л-1 від КТП-141 10:00 – 17:00 ФОП Лукянчук с.Волиця (Колона) вул. Миру Центральна3 ПЛ-04кв Л-2 від КТП-182 09:30 – 16:30 с.Заболотці вул. Садова1. ПЛ-10кВ Л-59-05 уч.оп.300-320 (ЗТП-278 до ЗТП-280) (ТП-279) 09:30 – 17:00 ПП Гембік В.О., ПП Пахачук Н.І. с.Грудки, вул.. Шевченка, вул.. Л.Українки, вул.. Чкалова, вул.. Радянська.2. ПЛ-0,4кВ Л-1 ЩТП-221 10:00 – 17:00 ПП Шворак Н.М. с. Карпилівка, вул.Польова, вул. Незалежності.1 ПЛ-0,4кВ КТП-1448:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 ПЛ-10 кВ Л 40-02 9:00-17:00ПЛ-10 кВ Л 40-02КТП-256 смт.ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаПАТ "Державний ощадбанк України"ФОП Сосницька Олена ВікторівнаФОП Славіч Микола МиколайовиФОП Леошко Володимир ЄвгеновичФОП Шелепа Зоя ОлександрівнаФОП Літвінчук Жанна ВолодимирівнаФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Шевчук Володимир КонстантиновичФОП Колошко Євгенія МиколаївнаФОП Цибульський Андрій ВолодимировичФОП Мацута Сергій ПетровичФОП Славіч Андрій МиколайовичФОП Кошинська Галина ПавлівнаКТП-278 смт. ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаВол. обл. психлікарня № 4Приватне підприємство "Алтея-фарм"Свято-Троїцька релігійна громада УПЦФОП Матищук Сергій ЄвстафійовичЦеркваКТП-305 смт.ОликаМДКП "Ківерціводоканал"Вол. обл. психлікарня № 2КТП-309 смт. ОликаСГВК"Птахівник"Вол. обл. психлікарня № 3Церква ХВЄ смт.ОликаФОП Лебедь Богдан ФедоровичКТП-319 смт. ОликаСелищна рада смт.ОликаФОП Дорощук Василь ФеодосійовичФОП Мельник Олександр СергійовичФОП Яйленко Федір КостянтиновичФОП Костюк Андрій Андрійович ФОП Колосінський Валерій ВолодимировичЗТП-324 смт. ОликаФОП Подобаєва Ніна ЛеонідівнаКТП-528 смт. ОликаДерж.с/госп. п-во `Олицьке`КТП-530 смт.ОликаОлицький психоневрологічний будинок-інтернат ПЛ-10 кВ Л 40-02КТП-256 смт.Оликавул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,КТП-278 смт. Оликавул. Шевченка вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібовавул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29,пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.НабережнаКТП-305 смт.ОликаКТП-309 смт. Оликавул. Незалежностівул. ШевченкаКТП-319 смт. Оликавул. Козацькавул. Гагарінавул. Богуна, буд. 1-4,6-22,25,27,29,30,17а,8а,вул. Ворошиловавул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8, вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11, вул. ПутилівкаЗТП-324 смт. ОликаКТП-528 смт. Оликавул.Радгоспна/повністю/,смт.ОликаКТП-530 смт.Олика3 ПЛ-0,4кВ КТП-3008:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-300 с.ДерноДім молитви ПЛ-0,4кВ КТП-300. с.Дерно Вул.Дачна, Залізнична, Воз'єднання4 ПЛ-0,4кВ КТП-47008:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-470 с.ХолоневичіСільська рада с.ХолоневичіЦуманське споживче товариствоФОП Філюк Олександр ВасильовичКП`Конвалія` Цуманська районна лікарня №2 ПЛ-0,4кВ КТП-470 с.Холоневичі.вул.Центральна5 ПЛ-0,4кВ КТП-408:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-40ФОП Батицька Людмила МиколаївнаСвято-Різдво-Христова громада УУПЦ ПЛ-0,4кВ КТП-40 с.Веснянкавул.Дачна, вул.Лісна6 ПЛ-0,4кВ КТП-3238:30-13:00ПЛ-0,4кВ КТП-323 c.ОзерцеТрофимук В.Г.ПЛ-0,4кВ КТП-323 c.Озерцес.Озерце частково7 ПЛ-0,4кВ ЗТП-54514:00-16:00 ЗТП-545 с.ЖидичинФОП Подригуля Олеся СтефанівнаПАТ "Укртелеком"Відділ освіти Ківерцівської РДА ЗТП-545 с.Жидичинвул.Б.Хмельницького,вул.Учительськавул.Миру8 ПЛ-0,4кВ ТП-43113:00-16:00 ТП-431 с.ЖидичинФОП Громик Михайло СтепановичФОП Сірук Леонід ПетровичФОП Доманський В.Ф. ТП-431 с.Жидичинвул.17-го Вересня,61-78,1.ПС №35 «Мясокомбінат»ПЛ – 10 кВ Л.97-11 Л.97-12 Л.97-16 Л.97-189:00-17:00 ПрАТ "Ковел.ковбаси"ДП"Укравтогаз"ПТМ"Ковельтепло"ФОП М'якота П.І.Гаражн.кооп.ПроміньКовельське РЖКП №2ФОП Геч Т.В.Ф.О. Бединська С.М.Ковельське МТМОПАТ" Волиньгаз "ТзОВ ВКФ "Ковель"ЖБК ПрометейЖБК"Шевченка"ФОП Стасюк В.І.ФОП Батюк Т.І.МПП "Роман"ПТМ"Ковельтепло"ЖБК"Явір"ФОП Романюк Т.П.Філія ДВТП"ВолиньфарФОП Потапчук В.М.ОСББ "Промінь-Ковель"ЖБК"Будівельник"ТзОВ "АСТЕЛІТ"ОСБЖБ "Перемога"ТЗОВ"НЕКТАР" ЛТДКов.управління освіти вик.ком.(дит.сад №6)ФОП Рижко О,Б,ФОП Козак О.М.ПВТФ "Фітоцентр"ПАТ КБ "Приватбанк"ФОП Соловей С.П.ФОП Дем`янчук В.І.Ф.О.Ярощук Н.В.ФОП Дідицька М.Я.ФОП Кавас В.С.ФОП Шпилюк А.О.ФОП Лозовицька Л.В.ФОП Мулярчук В.І.ФОП Чибізов В.П.ФОП Ягодинець Г.М.Ков.управління освіти вик.ком. (школа №13)ПрАТ "Хлібокомбінат" (кіоск)ФОП Рембач П.С.ФОП Якубук В. П.ПП "АС Експерт"ТзОВ ВКФ "Ковель"ТзОВ "Пакко Холдинг"ФОП Миронюк Г.В.Вол.дирекція УДППЗВол.обл.управлін ПАТ ОщадбанкПП "ЮАІНЕТ"ЖБК"Світязь"ЖБК"Світязь"ФОП Миронюк Г.В.Ков.управління освіти вик.ком. (дит.сад.№8)м.Ковель, вул.ВолодимирськаВаршавська, 10а,40р.Перемоги, Заводська,27а2.ПЛ-10кВ Л.39-13Л.39-14, Л.39-129:00-17:00 ФОП Копанчук В.М.ФОП Федорук Г.Ю.ФОП Гриценюк Л.Р.ПАТ "Дубномолоко"ФОП Данилюк І.П.ФОП Горайчук В.П.Райкультвідділ Ков.РДА (музична школа Поворськ)Св'ято-Покровська церква УПЦ КПСТзОВ"Любисток"Ковельське МТМО (ФАП Ломачанка)СТзОВ"Заповіт"Ковельське МТМО (ФАП Луківка)С/Р КозлиничіФОП Санько А.С.Ковельське МТМО (ФАП Гривятки)СТзОВ "Васюти"С/Р УховецькФОП Іллюх В.П.Св'ято-Троїцька громада УПЦ КПЛьвівська філія ПрАТ"Київстар"ФОП Ткачук Т.С. с. Поворськ, с. ЛомачанкаВимкнень споживачів не заплановано.Інформацію не надано.1.ПЛ-10 кВ Л-20-05 відЛР-235 до КР-112(КТП-181, 189, 506, 515, ЗТП-411, 464). 09:00-17:00 СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група", ДП"Центр сертиф. та експ. нас. і садив. матер." (Сортодослідна станція), Липинська сільська рада (Дитсадок, Котельня, Школа, будинок культури), ПАТ „Укртелеком” (АТС), Підприємство „Олдем”, ПАТ”Волиньгаз” с. Липини вул. Шкільна, Нова, Молодіжна, Першотравнева, Садова, Спортивна, Космонавтів2. КТП-438 09:00 – 17:00 С/р с. Чаруків (дитсадок, артсвердловина №1, амбулаторія) с. Чаруків вул. Шкільна, Молодіжна1. 09:00 – 17:00с. Кошари2. 09:00 – 17:00смт Шацьк вул Шковороди, Лесі-УкраїнкиВимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00-17:00с. Набруска: Клуб, магазин, школа, ФАП;с. Нова Руда: ФОП Сергійчук В.В. цех, церква, сільська рада, магазин, клуб, ФОП Савчук С.В. кіоск, лісництво, Рожищенська філія ТОВ "Інтр Фуд" ППМ, ФОП Дарчук Марія Миколаївна магазин, ФОП Сачук Василь Андрійович цех, ФАП, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, АТС, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Дарчук М.М. пилорама, ларьок, церква, БСМЗ "Киїстар", "МТС УКРАЇНА";с. Троянівка: дит.садок, сільська рада, ФОП Туревич Дмитро Іванович магазин, будинок культури, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, церква, АТС, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Туревич З.І. кафе, ФОП Кравчук В.В. магазин, амбулаторія, пилорама, школа, гуртожиток БСМз «Київстар»;с. Черськ: школа, церква, ФАП, ФОП Туревич Дмитро Іванович магазин, ФОП Турик Ольга Якимівна магазин, Маневицьке споживче товариство магазин;с. Бережниця: Маневицьке споживче товариство магазин, школа, ФОП СмІтюх В.В. кіоск, АТС, Кооператив "Бережанка" кіоски, пилорама, лісництво, ФОП Василюк Олександр Олександрович цех;с. Градиськ: лісництво, клуб, школа, церква, ФАП, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Мусійчук В.В. пилорама;с. Майдан: школа, ФАП, ФОП Мазурик Сергій Володимирович цех, Маневицьке споживче товариство магазин, ТОВ "АСТЕЛІТ" БСМС с. Набруска, с. Нова Руда, с. Троянівка, с. Черськ, с. Бережниця, с. Градиськ, с. Майдан2 ПЛ-10 кВ Л-28-06 від ЛР-113 10:00-17:00 с. Северинівка: Маневицьке споживче товариство магазин, клуб, ФАП, церква;с. Кукли: ФОП Федорук Анатолій Іванович кіоск, сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, АТС, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Літовець А.В. магазин, ФАП, церква, клуб, школа;с. Рудка: Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Акентьєв Василь Михайлович магазин, церква с. Северинівка, с. Кукли, с. Рудка1. 09:00-17:00Селищна радам.Нововолинськвул.Стуса, 1вул.Східна, 7-23, 10-28вул.Вишневавул.Макаровавул.Пархоменка, 18-26вул.Мічуріна, 1-7, 2-4, 19Ратнівський районІнформацію не надано.Рожищенський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-728 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,89 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.Кременець15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичіс.Вишенькис.Носачевичіс.Вишеньки16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичіс.Єлизаветинс.Носачевичі с.Олешковичіс.Єлизаветинс.НосачевичіВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВКТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик вул.Володимирська2 ПЛ-0,4 кВКТП-90 10:00-16:30 с.Тупали3 ПЛ-0,4 кВКТП-157 Л-1 10:00-16:30 с.Осьмиговичі вул.Вільна4 ПЛ-0,4 кВКТП-254 09:00-16:30 ФОП Літвинович Є.В.- вагова, ЖКП – водокачка, ДЕП 866- дільниця с.м.т.Турійськ вул.Проектна, Шкільна, Першотравнева