У Польщі перекинувся бус з українцями





Про це повідомляє RMF24 у вівторок, 17 вересня, - пише



Зазначається, що ДТП сталася на ділянці дороги Тарнув-Дембиця. Мікроавтобус врізався у відбійник і перекинувся.



У транспортному засобі перебували 11 осіб. Про постраждалих не повідомляється.



На місці події працює швидка допомога, пожежники і поліція. Дорогу на Жешув перекрили.



Нагадаємо, 12 червня в Польщі потрапив в аварію автомобіль Opel Astra, в якому перебували четверо українців. З невідомих причин водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався в дерево. Всі четверо українців загинули.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі на автомагістралі поблизу села Ружа Підкарпатського воєводства в аварію потрапив мікроавтобус на українських реєстраційних номерах.Про це повідомляє RMF24 у вівторок, 17 вересня, - пише Корреспондент. Зазначається, що ДТП сталася на ділянці дороги Тарнув-Дембиця. Мікроавтобус врізався у відбійник і перекинувся.У транспортному засобі перебували 11 осіб. Про постраждалих не повідомляється.На місці події працює швидка допомога, пожежники і поліція. Дорогу на Жешув перекрили.Нагадаємо, 12 червня в Польщі потрапив в аварію автомобіль Opel Astra, в якому перебували четверо українців. З невідомих причин водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався в дерево. Всі четверо українців загинули.

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