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У Польщі перекинувся бус з українцями

У Польщі перекинувся бус з українцями
У Польщі на автомагістралі поблизу села Ружа Підкарпатського воєводства в аварію потрапив мікроавтобус на українських реєстраційних номерах.

Про це повідомляє RMF24 у вівторок, 17 вересня, - пише Корреспондент.

Зазначається, що ДТП сталася на ділянці дороги Тарнув-Дембиця. Мікроавтобус врізався у відбійник і перекинувся.

У транспортному засобі перебували 11 осіб. Про постраждалих не повідомляється.

На місці події працює швидка допомога, пожежники і поліція. Дорогу на Жешув перекрили.

Нагадаємо, 12 червня в Польщі потрапив в аварію автомобіль Opel Astra, в якому перебували четверо українців. З невідомих причин водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався в дерево. Всі четверо українців загинули.

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Теги: аварія, Польща
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