У Польщі перекинувся бус з українцями
Сьогодні, 12:03
У Польщі на автомагістралі поблизу села Ружа Підкарпатського воєводства в аварію потрапив мікроавтобус на українських реєстраційних номерах.
Про це повідомляє RMF24 у вівторок, 17 вересня, - пише Корреспондент.
Зазначається, що ДТП сталася на ділянці дороги Тарнув-Дембиця. Мікроавтобус врізався у відбійник і перекинувся.
У транспортному засобі перебували 11 осіб. Про постраждалих не повідомляється.
На місці події працює швидка допомога, пожежники і поліція. Дорогу на Жешув перекрили.
Нагадаємо, 12 червня в Польщі потрапив в аварію автомобіль Opel Astra, в якому перебували четверо українців. З невідомих причин водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався в дерево. Всі четверо українців загинули.
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Про це повідомляє RMF24 у вівторок, 17 вересня, - пише Корреспондент.
Зазначається, що ДТП сталася на ділянці дороги Тарнув-Дембиця. Мікроавтобус врізався у відбійник і перекинувся.
У транспортному засобі перебували 11 осіб. Про постраждалих не повідомляється.
На місці події працює швидка допомога, пожежники і поліція. Дорогу на Жешув перекрили.
Нагадаємо, 12 червня в Польщі потрапив в аварію автомобіль Opel Astra, в якому перебували четверо українців. З невідомих причин водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався в дерево. Всі четверо українців загинули.
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