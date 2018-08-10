У селі на Волині горіло 10 гектарів торфовища. ВІДЕО





Про це Оксана Піцик на сторінці у Facebook.



"Додаткові труднощі створював вітер та відсутність опадів, протягом тривалого часу (як наслідок - рівень води у каналах невисокий)", - розповіла голова ОТГ.



Також вона зауважує, менше, ніж за 500 метрів від зони горіння знаходиться ділянка, де кілька років тому внаслідок такої пожежі почали підриватися бойові припаси часів Другої світової війни.



"Вкотре звертаємося до наших жителів з проханням припинити паління сухої трави та бур'янів", - закликає Оксана Піцик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Лісняки Старовижівського району горіли торфовища. Площа займання - більше 10 га.Про це повідомила голова Смідинської ОТГ на сторінці у Facebook."Додаткові труднощі створював вітер та відсутність опадів, протягом тривалого часу (як наслідок - рівень води у каналах невисокий)", - розповіла голова ОТГ.Також вона зауважує, менше, ніж за 500 метрів від зони горіння знаходиться ділянка, де кілька років тому внаслідок такої пожежі почали підриватися бойові припаси часів Другої світової війни."Вкотре звертаємося до наших жителів з проханням припинити паління сухої трави та бур'янів", - закликає Оксана Піцик.

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