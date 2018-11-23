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Волинський аграрій зробив бізнес на старому закинутому саду

Волинський аграрій зробив бізнес на старому закинутому саду
Молодий аграрій з Волині Сергій Петровський здійснив свою мрію – виростив сад і вже зібрав перші плоди з яблунь, посаджених торік.

Про це повідомляє управління регіонального розвитку Горохівської райдержадміністрації, - пише Район.Бізнес.

Після закінчення Горохівського коледжу Сергій Петровський 7 років працював у Данії, але не в садівництві, а у тваринництві. Та мрія про садівництво перемогла. У 2017 році, вигравши через аукціон в оренду площу старого закинутого саду в селі Підбереззя, чоловік розпочав втілювати свої задуми.

Наразі тут завершують зачистку решти площі старого садка. Планують огородити сад та встановити шпалери на площі 2 гектарів посаджених яблунь трьох сортів. А ще повністю підготовили двохгектарну площу під посадку промислового сорту вишень, яку здійснять цієї осені.

Сорт саме промислових, бо вони підлягають заморозці. Молодий аграрій мріє, щоб на території Горохівського району для підтримки дрібних любителів-ягідників на селі зробили підприємство для шокової заморозки ягід, тоді при такому методі можна виходити і на ринок Європи.
Волинський аграрій зробив бізнес на старому закинутому саду
Волинський аграрій зробив бізнес на старому закинутому саду
Волинський аграрій зробив бізнес на старому закинутому саду
Волинський аграрій зробив бізнес на старому закинутому саду
Волинський аграрій зробив бізнес на старому закинутому саду

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Теги: аграрій, сад, Волинь
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