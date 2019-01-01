На «Ягодині» викрили шахрая, який втричі занизив вартість авто для сплати мита
Сьогодні, 13:05
Волинські митники на посту "Ягодин" викрили шахрая, який намагався втричі занизити вартість транспортного засобу для зменшення розміру бюджетних платежів.
Встановили, що до митного контролю представили сідельний тягач марки DAF та товаросупровідні документи, згідно з якими він був придбаний у Німеччині за 4500 євро, - пише пресслужба Волинської митниці ДФС.
Водночас під час митного огляду у транспортному засобі виявили другий пакет документів на цей же тягач. Експортна декларація Королівства Нідердандів засвідчила справжню ціну придбання товару – 15 000 євро. Отже, чоловік, заповнюючи митну декларацію, занизив вартість авто більш ніж утричі. Він зізнався, що хотів зекономити на сплаті митних платежів.
Натомість за подання до митного контролю неправдивої інформації сідельний тягач вилучили на склад митниці. Відповідно до ст. 483 Митного Кодексу України він підлягає конфіскації за рішенням суду.
Також громадянина оштрафують на 100 відсотків вартості предмета правопорушення. Сідельний тягач оцінили експерти на майже 410 тис. грн.
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Встановили, що до митного контролю представили сідельний тягач марки DAF та товаросупровідні документи, згідно з якими він був придбаний у Німеччині за 4500 євро, - пише пресслужба Волинської митниці ДФС.
Водночас під час митного огляду у транспортному засобі виявили другий пакет документів на цей же тягач. Експортна декларація Королівства Нідердандів засвідчила справжню ціну придбання товару – 15 000 євро. Отже, чоловік, заповнюючи митну декларацію, занизив вартість авто більш ніж утричі. Він зізнався, що хотів зекономити на сплаті митних платежів.
Натомість за подання до митного контролю неправдивої інформації сідельний тягач вилучили на склад митниці. Відповідно до ст. 483 Митного Кодексу України він підлягає конфіскації за рішенням суду.
Також громадянина оштрафують на 100 відсотків вартості предмета правопорушення. Сідельний тягач оцінили експерти на майже 410 тис. грн.
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