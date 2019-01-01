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У Ковелі через дитячі пустощі згоріло 3 тонни сіна

У Ковелі через дитячі пустощі згоріло 3 тонни сіна
У селі Уховецьк Ковельського району через дитячі пустощі вогонь знищив 3 тонни сіна.

Про це на оперативній нараді в РДА повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу управління ДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік, - йдеться на сайті ПроКовель.

Також у селі Поповичі горів господарський будинок. Ймовірною причиною пожежі називають коротке замикання електромережі.

Крім цього, у селі Поворськ через необережне поводження з вогнем невідомої особи сталося загорання торфу.

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Теги: Ковель, пожежі, дитячі пустощі
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