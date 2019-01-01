У Ковелі через дитячі пустощі згоріло 3 тонни сіна





Про це на оперативній нараді в РДА повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу управління ДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік, - йдеться на сайті



Також у селі Поповичі горів господарський будинок. Ймовірною причиною пожежі називають коротке замикання електромережі.



Крім цього, у селі Поворськ через необережне поводження з вогнем невідомої особи сталося загорання торфу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Уховецьк Ковельського району через дитячі пустощі вогонь знищив 3 тонни сіна.Про це на оперативній нараді в РДА повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу управління ДСНС України у Волинській області, - йдеться на сайті ПроКовель. Також у селі Поповичі горів господарський будинок. Ймовірною причиною пожежі називають коротке замикання електромережі.Крім цього, у селі Поворськ через необережне поводження з вогнем невідомої особи сталося загорання торфу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію