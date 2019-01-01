У школі на Закарпатті першокласник провалився у вигрібну яму





Інцидент стався 13 вересня. Про це на своїй сторінці у facebook повідомив юрист Закарпатського центру правової допомоги Роман Келемен, - пише



"Всі батьки шоковані таким випадком, а вчителі, як завжди, замовчують стан шкільного туалету, щоб їх не звільнили", – розповідає про ситуацію захисник.



За його словами, у Хустському районі – це вже далеко не перший подібний випадок.



Келемен також оприлюднив фото "шкільного туалету", у який провалився учень.



"Подивіться на цей шкільний туалет і дайте оцінку роботи директору школи, сільському голові, начальнику відділу освіти Хустського району та області та органам влади. На жаль, наші школи не забезпечені елементарним", – додає юрист.



Своєю чергою, у відділі освіти, молоді та спорту Хустської райдержадміністрації інцидент заперечують. Там кажуть, що першокласник просто вступив ногою у фекалії.



"Дитина лише вступила в фекалії, та після того, як вчитель помив її взуття, приступила до навчального процесу. Відповідно до повідомлення мами, претензій ні до класного керівника, ні до дирекції школи, ані до відділу освіти у неї немає,– повідомили УНН у відділі освіти.



Водночас, Келемен наголошує: на вчителів школи дирекція та влада села чинить тиск, тому вони усіляко приховують і замовчують схожі ситуації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Забрідь Хустського району Закарпатської області першокласник провалився у вигрібну яму.Інцидент стався 13 вересня. Про це на своїй сторінці у facebook повідомив юрист Закарпатського центру правової допомоги Роман Келемен, - пише 24 канал "Всі батьки шоковані таким випадком, а вчителі, як завжди, замовчують стан шкільного туалету, щоб їх не звільнили", – розповідає про ситуацію захисник.За його словами, у Хустському районі – це вже далеко не перший подібний випадок.Келемен також оприлюднив фото "шкільного туалету", у який провалився учень."Подивіться на цей шкільний туалет і дайте оцінку роботи директору школи, сільському голові, начальнику відділу освіти Хустського району та області та органам влади. На жаль, наші школи не забезпечені елементарним", – додає юрист.Своєю чергою, у відділі освіти, молоді та спорту Хустської райдержадміністрації інцидент заперечують. Там кажуть, що першокласник просто вступив ногою у фекалії."Дитина лише вступила в фекалії, та після того, як вчитель помив її взуття, приступила до навчального процесу. Відповідно до повідомлення мами, претензій ні до класного керівника, ні до дирекції школи, ані до відділу освіти у неї немає,– повідомили УНН у відділі освіти.Водночас, Келемен наголошує: на вчителів школи дирекція та влада села чинить тиск, тому вони усіляко приховують і замовчують схожі ситуації.

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