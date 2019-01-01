вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У школі на Закарпатті першокласник провалився у вигрібну яму

У школі на Закарпатті першокласник провалився у вигрібну яму
У селі Забрідь Хустського району Закарпатської області першокласник провалився у вигрібну яму.

Інцидент стався 13 вересня. Про це на своїй сторінці у facebook повідомив юрист Закарпатського центру правової допомоги Роман Келемен, - пише 24 канал.

"Всі батьки шоковані таким випадком, а вчителі, як завжди, замовчують стан шкільного туалету, щоб їх не звільнили", – розповідає про ситуацію захисник.

За його словами, у Хустському районі – це вже далеко не перший подібний випадок.

Келемен також оприлюднив фото "шкільного туалету", у який провалився учень.

"Подивіться на цей шкільний туалет і дайте оцінку роботи директору школи, сільському голові, начальнику відділу освіти Хустського району та області та органам влади. На жаль, наші школи не забезпечені елементарним", – додає юрист.

Своєю чергою, у відділі освіти, молоді та спорту Хустської райдержадміністрації інцидент заперечують. Там кажуть, що першокласник просто вступив ногою у фекалії.

"Дитина лише вступила в фекалії, та після того, як вчитель помив її взуття, приступила до навчального процесу. Відповідно до повідомлення мами, претензій ні до класного керівника, ні до дирекції школи, ані до відділу освіти у неї немає,– повідомили УНН у відділі освіти.

Водночас, Келемен наголошує: на вчителів школи дирекція та влада села чинить тиск, тому вони усіляко приховують і замовчують схожі ситуації.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: першокласник, туалет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка стала чемпіонкою України з велоспорту
Сьогодні, 13:59
Волинянин варив наркотики у власному гаражі
Сьогодні, 13:49
У школі на Закарпатті першокласник провалився у вигрібну яму
Сьогодні, 13:32
На «Ягодині» викрили шахрая, який втричі занизив вартість авто для сплати мита
Сьогодні, 13:05
Луцький зоопарк змінює графік роботи
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
У сільській школі на Волині добудують санітарні кімнати У сільській школі на Волині добудують санітарні кімнати
16 вересень, 08:13
Перший раз у перший клас: волинські лікарі розповіли, як підготувати дитину до школи Перший раз у перший клас: волинські лікарі розповіли, як підготувати дитину до школи
19 серпень, 16:42
Чи треба громадський туалет в центрі Луцька: думки експертів. ВІДЕО Чи треба громадський туалет в центрі Луцька: думки експертів. ВІДЕО
10 серпень, 20:12
У громадському туалеті Києва знайшли тіло касира У громадському туалеті Києва знайшли тіло касира
25 липень, 17:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком легковик влетів у дерево: деталі аварії
Сьогодні, 14:16
 0
Про казковий замок на дні озера Пісочне відзняли мультфільм. ВІДЕО
Сьогодні, 14:12
 0
Луцьк – перший за статистикою онкозахворюваності на Волині
Сьогодні, 14:03
 0
Волинянка стала чемпіонкою України з велоспорту
Сьогодні, 13:59
 0
Волинянин варив наркотики у власному гаражі
Сьогодні, 13:49
 0
Медіа
відео
1/8
﻿