У школі на Закарпатті першокласник провалився у вигрібну яму
Сьогодні, 13:32
У селі Забрідь Хустського району Закарпатської області першокласник провалився у вигрібну яму.
Інцидент стався 13 вересня. Про це на своїй сторінці у facebook повідомив юрист Закарпатського центру правової допомоги Роман Келемен, - пише 24 канал.
"Всі батьки шоковані таким випадком, а вчителі, як завжди, замовчують стан шкільного туалету, щоб їх не звільнили", – розповідає про ситуацію захисник.
За його словами, у Хустському районі – це вже далеко не перший подібний випадок.
Келемен також оприлюднив фото "шкільного туалету", у який провалився учень.
"Подивіться на цей шкільний туалет і дайте оцінку роботи директору школи, сільському голові, начальнику відділу освіти Хустського району та області та органам влади. На жаль, наші школи не забезпечені елементарним", – додає юрист.
Своєю чергою, у відділі освіти, молоді та спорту Хустської райдержадміністрації інцидент заперечують. Там кажуть, що першокласник просто вступив ногою у фекалії.
"Дитина лише вступила в фекалії, та після того, як вчитель помив її взуття, приступила до навчального процесу. Відповідно до повідомлення мами, претензій ні до класного керівника, ні до дирекції школи, ані до відділу освіти у неї немає,– повідомили УНН у відділі освіти.
Водночас, Келемен наголошує: на вчителів школи дирекція та влада села чинить тиск, тому вони усіляко приховують і замовчують схожі ситуації.
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Інцидент стався 13 вересня. Про це на своїй сторінці у facebook повідомив юрист Закарпатського центру правової допомоги Роман Келемен, - пише 24 канал.
"Всі батьки шоковані таким випадком, а вчителі, як завжди, замовчують стан шкільного туалету, щоб їх не звільнили", – розповідає про ситуацію захисник.
За його словами, у Хустському районі – це вже далеко не перший подібний випадок.
Келемен також оприлюднив фото "шкільного туалету", у який провалився учень.
"Подивіться на цей шкільний туалет і дайте оцінку роботи директору школи, сільському голові, начальнику відділу освіти Хустського району та області та органам влади. На жаль, наші школи не забезпечені елементарним", – додає юрист.
Своєю чергою, у відділі освіти, молоді та спорту Хустської райдержадміністрації інцидент заперечують. Там кажуть, що першокласник просто вступив ногою у фекалії.
"Дитина лише вступила в фекалії, та після того, як вчитель помив її взуття, приступила до навчального процесу. Відповідно до повідомлення мами, претензій ні до класного керівника, ні до дирекції школи, ані до відділу освіти у неї немає,– повідомили УНН у відділі освіти.
Водночас, Келемен наголошує: на вчителів школи дирекція та влада села чинить тиск, тому вони усіляко приховують і замовчують схожі ситуації.
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