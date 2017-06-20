У магазині шкіри та хутра «Steel» – нова колекція: пропонують знижки*

У магазині шкіри та хутра «Steel», що на вулиці Лесі Українки, – нова колекція осінь-зима 2019–2020. З цієї нагоди тут пропонують придбати будь-яку річ зі знижкою 45%.Тут представлений верхній одяг на будь-який смак та для всіх вікових категорій, а продавці переконують, що задоволеними залишаться навіть найвимогливіші модники.Усім, хто хоче підкреслити свою індивідуальність та разом з тим почуватися комфортно у найлютіші морози, пропонують завітати до магазину та переконатися у якості представлених товарів.Наразі у асортименті є парки, шуби та дублянки, жилети та кардигани, куртки та пуховики.Шуби, зокрема, представлені у варіантах – скандинавська норка, мутон, орелаг, песець. Є також комбіновані шуби, створені поєднанням різного натурального хутра.Наявні дублянки з тосканського хутра, а також є комбіновані варіанти курток-пуховиків, пошитих на холлофайбері. А ще – кардигани та жилети з хутром.Великий також асортимент чоловічих курток, представлених в усіх розмірах для будь-яких вагових категорій.Вартість курток стартує від 2600 гривень, дублянок – від 5600 гривень. Жилети та кожушки можна придбати за ціною від 6600 гривень. Шуба ж у магазині «Steel» коштуватиме від 19 900 гривень.До слова, асортимент постійно оновлюється, а покупці отримують гарантію на товар, яка діє протягом всього сезону.Знайти магазин шкіри та хутра «Steel» можна за адресою – місто Луцьк, вулиця Лесі Українки, 29.